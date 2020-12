Projekt pod nazwą HarmonyOS to ogromne przedsięwzięcie, w którym pokładane są jeszcze większe nadzieje. Zapowiada się bowiem na to, że Huawei, pomimo wcześniejszych deklaracji, zamierza odejść od Androida i w przyszłości instalować w swoich urządzeniach autorskie oprogramowanie. Widać to będzie również po wyglądzie interfejsu systemu.

Historia HarmonyOS jest dłuższa niż Wam się wydaje

O autorskim systemie Huawei zaczęło się mówić głośno dopiero po tym, jak Stany Zjednoczone wpisały firmę na tzw. czarną listę (stało się to w maju 2019 roku; niedawno wciągnięto na nią również DJI i SMIC). Wydawało się zupełnie naturalne, że w związku z tym producent będzie szukać alternatywy dla Androida, mimo że wciąż nie ma przeciwwskazań, aby z niego korzystał – jest to bowiem oprogramowanie otwartoźródłowe (open source), dostępne dla każdego zainteresowanego.

W rzeczywistości jednak prace nad autorskim systemem rozpoczęły się wiele lat wcześniej, ale projekt ten był rozwijany w ukryciu i wiedzieli o nim tylko pracownicy Huawei. Dziś jest on prawie gotowy do zastosowania w smartfonach – trwają już beta testy HarmonyOS 2.0 (udział w nich mogą wziąć jedynie deweloperzy z Chin).

Wang Chenglu, prezydent działu oprogramowania do urządzeń konsumenckich, poinformował, że w ciągu ostatnich pięciu lat lub nawet więcej jego zespół „w zasadzie wymienił większość podstawowych części systemu Android”, a właściwie to wszystko, co się tylko dało.

Co ciekawe, Wang Chenglu twierdzi też, że HarmonyOS nie powstał po to, aby zastąpić Androida, jednak wszystko wskazuje na to, że tak się właśnie stanie. I podobnie, jak system sygnowany zielonym robotem, będzie multiplatformowy, tj. możliwy do zainstalowania na różnego rodzaju urządzeniach.

źródło: Huawei

HarmonyOS będzie się mocno różnił od EMUI na Androidzie

Dzięki rozpoczęciu beta testów HarmonyOS 2.0 mieliśmy okazję zobaczyć, jak ten system wygląda na smartfonach. Ku naszemu zaskoczeniu, praktycznie nie różni się on od EMUI 11 na Androidzie (w wersji bazującej na HMS). Okazuje się jednak, że w wydaniu finalnym będzie zupełnie inaczej.

Pracownicy Huawei twierdzą bowiem, że HarmonyOS w aktualnym wydaniu na smartfony ma jedynie pokazać możliwości systemu i nie jest jeszcze skończony, tzn. w takiej formie na pewno nie pojawi się na urządzeniach, które trafią w ręce klientów.

To niezwykle intrygujące – ciekawe, w jaki sposób Huawei zaprojektuje interfejs HarmonyOS, skoro ma się różnić od EMUI na Androidzie. Producent powinien bowiem zadbać o to, aby nie był szokiem dla osób, które już posiadają smartfon tej marki i wymienią go na nowszy model.