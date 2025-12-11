Dwie świetne nowości Huawei wkrótce w Polsce. Sięgnij po rabat

Słuchawki Huawei FreeClip 2 niebawem pojawią się w Polsce. Huawei wprowadzi do sprzedaży też zdecydowanie nietuzinkowy router. W obu przypadkach można już zgłosić się po rabat.

Od kiedy słuchawki Huawei FreeClip 2 będą dostępne w Polsce?

Jedną z głównych zalet Huawei FreeClip jest wygoda ich noszenia. Obecne informacje wskazują, że ich kolejne wcielenie zachowa ten atut, a do tego dojdą różne usprawnienia. Możliwe, że dostaniemy jedne z najlepszych słuchawek o otwartej konstrukcji na rynku.

Należy zauważyć, że premiera Huawei FreeClip 2 odbyła się już w Chinach. Dzięki temu poznaliśmy wiele kluczowych danych. Wiadomo, że konstrukcyjnie są wyraźnie zbliżone do poprzedników, co w tym przypadku – jak przed chwilą zaznaczyłem – powinno być jednym z ważniejszych plusów. Co ciekawe, producent chwali się, że słuchawki opracowano w oparciu o ponad 10 tysięcy skanów uszu.

Jedna słuchawka waży zaledwie 5,1 g, a więc ich obecności w uszach możemy nawet nie poczuć. Skoro już poruszyliśmy temat wagi, wypada dodać, że odchudzenia doczekało się etui – jest o 17% mniejsze i o 14% lżejsze względem pierwszej generacji. Zmienił się też jego kształt – z owalnego na bliższy kwadratowi.

źródło: Huawei

Zadowalającą jakość dźwięku mają zapewnić podwójne przetworniki dynamiczne o średnicy 10,8 mm z pasmem przenoszenia 20 Hz – 20 kHz. Z kolei wyraźny głos podczas rozmów zaoferują trzy mikrofony z mechanizmami redukcji szumów podczas połączeń. Same słuchawki jednak nie mają ANC.

Huawei FreeClip 2 to także Bluetooth 6.0 ze wsparciem dla kodeków SBC, AAC oraz autorskiego L2HC, ale niestety bez kodeku LDAC. Na listę zalet zasługuje multipoint, a więc możliwość połączenia słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie. Wbudowane akumulatory mają pozwolić na nawet 9 godzin działania na jednym naładowaniu i do 38 godzin z doładowaniami w etui.

Trzeba przyznać, że zapowiadają się naprawdę ciekawie. Jeśli czekasz na ich premierę, informuję, że słuchawki Huawei FreeClip 2 w Polsce zadebiutują 22 stycznia 2026 roku.

Router Huawei WiFi Mesh X3 Pro też pojawi się w Polsce

Huawei WiFi Mesh X3 Pro zaprezentowany został już wcześniej, ale niebawem zawita na polski rynek. Mamy do czynienia ze sprzętem będącym przeciwieństwem typowych routerów, które raczej staramy się ukryć w domu, aby nie musieć oglądać wystających anten. Huawei WiFi Mesh X3 Pro wygląda jak element wystroju wnętrza, a to z kolei daje chociażby większe możliwości w znalezieniu optymalnego miejsca dla routera.

źródło: Huawei

Użytkownik otrzymuje sieć w standardzie Wi-Fi 7, która obsługuje połączenia o prędkości do 3,6 Gb/s, zapewniając płynne działanie gier czy streamingu. Ponadto, oprócz routera, dostajemy wzmacniacz sygnału. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie sieci Wi-Fi w domu o powierzchni do 120 m2.

Premiera w Polsce została zaplanowana na 15 stycznia 2026 roku.

Huawei FreeClip 2 i Huawei WiFi Mesh X3 Pro – jak zdobyć rabat przed premierą?

Producent z okazji zbliżających się premier uruchomił specjalną akcję. W jej ramach można odebrać kupon rabatowy, który obniży cenę słuchawek lub routera o 100 złotych.

W przypadku słuchawek Huawei FreeClip 2 należy do 21 stycznia 2026 roku zapisać się na listę mailingową na tej stronie. Z kolei osoby zainteresowane kupnem routera muszą zapisać się do newslettera do 14 stycznia 2026 roku, co należy zrobić tutaj.

Kod rabatowy zostanie wysłany w dniu debiutu danego urządzenia – 22 stycznia 2026 roku w przypadku słuchawek oraz 15 stycznia 2026 roku w przypadku routera. Oba kupony wykorzystać można do 8 marca 2026 roku.