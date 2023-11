Steam WRESZCIE ze wsparciem dla padów do PlayStation

Przez lata właściciele kontrolerów dedykowanych PlayStation 4 i PlayStation 5 mogli czuć się na Steamie nieco pokrzywdzeni względem tych, którzy zdecydowali się na xboksowe pady. Platforma Valve wprowadziła nieco zmian dedykowanych kontrolerom Dualshock i DualSense.

Obsługa kontrolerów w Steam

Rozumiem ból graczy, którzy nie chcąc dokupować kolejnego kontrolera do komputera, korzystają z padów Sony DualShock 4 lub DualSense, które używane są z konsolą PlayStation. Jeżeli PC nie jest wyposażony w moduł Bluetooth, pozostaje kombinować z bezprzewodowymi adapterami lub grać w trybie przewodowym.

Do tego jeszcze dochodzą takie drobne kwestie jak opcja sprawdzenia, czy gra wspiera którykolwiek z kontrolerów lub możliwość ustawienia klawiszologii pod osobiste preferencje. W tych kwestiach Steam traktował pady Sony trochę po macoszemu. Ale przecież taki stan nie mógł trwać wiecznie, prawda?

Steam przyjazny kontrolerom do PlayStation

Aktualizacje, dzięki którym platforma cyfrowa Valve stanie się nieco bardziej inkluzywna obejmuje zarówno biblioteki graczy, jak i sklep. Skupmy się na razie na tej pierwszej sekcji.

Jeżeli pad Sony jest właśnie połączony z komputerem, a my przeglądamy gry w serwisie Steam, pojawi się nam okienko podpowiadające, czy dana gra jest obsługiwana przez kontroler. Jeżeli ten jest wymagany do wygodnej i bezstresowej rozgrywki, karta z grą w jeszcze bardziej widoczny sposób to zakomunikuje. Przycisk konfiguracji kontrolera znajdziecie natomiast na pasku obok szczegółów dotyczących gry oraz zarządzania biblioteką.

Zmiany w bibliotece Steam i sklepie (Źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Oprócz tego możecie również sprawdzić, które gry w Waszej kolekcji w pełni obsługują DualShocka lub DualSense’a. Nowe filtry pojawiły się sekcji wsparcia sprzętowego, pod opcją „Kontroler Xbox”. Podobną zmianę uświadczycie też w sklepie: tam jednak filtry pojawiły się w zakładce „Zawęź według obsługi kontrolera”. Otwierając kartę z grą w sklepie, lista wspieranych kontrolerów również została uzupełniona o szczegóły związane z padami Sony (panel z prawej strony).

Na pełnej liście zmian, jakie wprowadziło Valve można znaleźć również m.in.:

dodanie procesu uruchamiania gry z wyświetleniem prośby o podpięcie kontrolera, jeżeli ten jest wymagany lub zalecany;

domyślny tryb dla padów PlayStation, włączający Steam Input, jeżeli gra nie obsługuje podpiętego kontrolera,

powiadomienie w sklepie na kartach gier, które wymagają kontrolera VR do zabawy oraz powiadomienie dla gier, które można ogrywać zarówno w trybie VR jak i „klasycznie”.

Trzeba przyznać, że Valve nie spieszyło się z wprowadzaniem zmian – PlayStation 5 i DualSense pojawiło się na rynku w 2020 roku, a DualShock 4 – jeszcze wcześniej. Z pewnością lepiej jednak otrzymać ułatwienia dla swojego kontrolera z opóźnieniem niż nie otrzymać ich wcale.