Huawei Band 6 w pełnej krasie przed premierą. Nie pomylcie go z Honor Band 6

Pod koniec 2020 roku Honor oficjalnie rozwiódł się z Huawei, ale cały czas widać efekty wspólnych prac obu marek. Honor V40 Lite jest podobny do smartfona Huawei Nova 8 i nie inaczej jest również w przypadku smartwatchy Huawei Band 6 i Honor Band 6.

Według ostatnich doniesień, Huawei ma zamiar zaprezentować swój nowy smartwatch w kwietniu br. Teraz stało się to bardzo prawdopodobne, ponieważ właśnie wyciekły szczegółowe informacje na jego temat wraz z renderami nadchodzącej nowości. Jest bardzo podobna do Honor Band 6.

Specyfikacja Huawei Band 6

Specyfikacja Huawei Band 6 obejmować będzie kolorowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,47 cala, który otoczą bardzo wąskie ramki. Oznacza to, że ekran zwiększy się o 1,5x względem tego w opasce Huawei Band 4. I tak, wygląda na to, że producent pominie „5” i od razu przeskoczy do „6” w nazwie.

Huawei Band 6 z silikonowym paskiem ma ważyć zaledwie 18 gramów i pracować na pojedynczym ładowaniu nawet przez 14 dni. Ponadto producent zadba o wsparcie dla technologii szybkiego ładowania (za pośrednictwem ładowarki ze złączem magnetycznym) – zaledwie 5-minutowe ładowanie ma zapewnić zapas energii wystarczający na kolejne dwa dni działania.



źródło: Weibo

Specyfikacja Huawei Band 6 obejmować ma również pulsometr z funkcją stałego monitorowania tętna oraz możliwość pomiaru poziomu nasycenia krwi tlenem (SpO2). Ponadto nie zabraknie też opcji mierzenia poziomu stresu i monitorowania snu wraz z późniejszą analizą jego jakości, która zostanie zaprezentowana w przystępny dla użytkownika sposób.

Najnowsza opaska Huawei ma zaoferować także aż 96 trybów sportowych wraz z automatycznym rozpoznawaniem niektórych aktywności oraz algorytmami, które pomogą użytkownikowi uprawiać sport w taki sposób, aby ćwiczenia przynosiły jak najlepsze efekty i były bezpieczne.

Ponadto specyfikacja Huawei Band 6 obejmie również moduł NFC, aczkolwiek nie do płatności zbliżeniowych, tylko do wykorzystania podczas korzystania z komunikacji miejskiej w Chinach. Na liście funkcji ma też znaleźć się możliwość sterowania aparatem w sparowanym smartfonie.

Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie zadebiutuje Huawei Band 6, ale spodziewamy się premiery w kwietniu. Cena nie jest na ten moment znana, ale – dla przypomnienia – Honor Band 6 kosztuje 49,90 euro i jest już dostępny także dla klientów z Polski.