Czekacie na nowy smartfon HTC? Nie ma, są nowe słuchawki HTC True Wireless Earbuds Plus

Fani marki HTC, choć prawdopodobnie obecnie jest ich już raczej niewielu, z niecierpliwością czekają na nowe smartfony tajwańskiego producenta. Firma mocniej skupia się jednak na innych produktach, w tym słuchawkach bezprzewodowych. Blisko rok temu na rynku zadebiutowały HTC Wireless Earbuds, a dziś do oferty dołączyły HTC True Wireless Earbuds Plus.

Specyfikacja HTC True Wireless Earbuds Plus

Według deklaracji HTC, nowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe są uniwersalne – mają sprawdzić się zarówno w domu, jak i w biurze czy w podróży. Użytkownicy mogą nawet zapomnieć, że mają je w uszach, ponieważ każda słuchawka waży zaledwie 5 gramów.



Producent informuje, że nowe słuchawki HTC True Wireless Earbuds Plus mają ergonomiczną konstrukcję dokanałową i doskonale dopasują się do uszu każdego klienta. A dzięki temu, że każda słuchawka ma wbudowane po dwa mikrofony oraz oferuje aktywną redukcję szumów (ANC) i redukcję hałasów z otoczenia (ENC), użytkownik będzie mógł cieszyć się pełnią dźwięku i komfortowo prowadzić rozmowy głosowe nawet w głośnym otoczeniu.

Dodatkową zaletą nowych słuchawek HTC ma być również długi czas pracy. Na pojedynczym ładowaniu pozwalają słuchać muzyki do 5,5 godzin, natomiast przy użyciu etui z funkcją ładowania można wydłużyć ten czas nawet do 24 godzin.

HTC True Wireless Earbuds Plus obsługuje się za pomocą gestów, ponieważ każdą słuchawkę wyposażono w panel dotykowy. Co więcej, można używać obu naraz lub tylko jedną, by pracować w tym samym czasie z dwoma urządzeniami jednocześnie.

HTC True Wireless Earbuds Plus wykorzystują łączność w standardzie Bluetooth 5.0 i zapewniają zasięg do 15 metrów. Warto też wspomnieć, że nowe słuchawki bezprzewodowe marki HTC cechują się klasą wodoodporności IPX5, zatem są odporne na zachlapania i deszcz.



Cena HTC True Wireless Earbuds Plus

Rekomendowana cena HTC True Wireless Earbuds Plus w Polsce została ustalona na 379 złotych. Nowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe HTC są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej, m.in. w sklepie x-kom.

HTC True Wireless Earbuds można natomiast aktualnie kupić już za 150,99 złotych.