Oto nowe słuchawki Apple AirPods. Coś jak AirPodsy Pro, tylko bez ANC

Apple ogłosiło dzisiaj następcę swoich najlepszych popularnych słuchawek. AirPodsy są niezwykle popularne, a ich trzecia generacja ma okazać się jeszcze większym sukcesem.

Apple ma już słuchawki AirPods 3

Niektórzy mieli nadzieję, że słuchawki AirPods 3 zostaną zaprezentowane na tej samej imprezie, co nowe iPhone’y 13. Gigant z Cupertino postanowił jednak pozostawić kilka ogłoszeń na późniejszy czas. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć nowe słuchawki dzisiejszego wieczora.

Nowe AirPodsy prezentują się bardzo dobrze – to właściwie model Pro pozbawiony gumek. Konstrukcyjnie to bardzo podobne pchełki. Pod względem możliwości – także. Na przykład, AirPods 3 mogą teraz odtwarzać dźwięk Spatial Audio. To pierwszy raz, kiedy dźwięk przestrzenny pojawia się w tańszych AirPodsach.

Podstawowy model będzie teraz zapewniał lepszą jakość dźwięku i zachowa odporność na wodę i pot, zgodnie ze standardem IPX4. Do tego będzie można go używać dłużej. Działanie baterii ma sięgać 6 godzin. Co więcej, tylko 5 minut ładowania zapewni dodatkową godzinę słuchania muzyki. Ci, którzy lubią otaczać się sprzętami z logo nadgryzionego jabłka, ucieszy fakt, że AirPods 3 będzie można ładować przez MagSafe.

Cena nowych AirPods 3

Nowe AirPods 3 wyceniono na 949 złotych. Oznacza to także obniżkę ceny poprzedniej generacji słuchawek z tej serii do 649 złotych. Przedsprzedaż zaczyna się już dziś, a regularna sprzedaż powinna ruszyć w przyszłym tygodniu.