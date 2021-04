Przyszłość należy do sieci 5G i nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. HTC również i już pracuje nad kolejnymi smartfonami z modemami 5G. Miejmy tylko nadzieję, że będą wycenione lepiej niż Desire 21 Pro, który został wczoraj wprowadzony do Polski.

Pamiętacie premierę pierwszych smartfonów z modemami 5G? Nie zdziwię się, jeżeli powiecie, że nie, bo miały one miejsce ponad dwa lata temu. Dziś, mimo że sieć piątej generacji wciąż nie jest powszechnie dostępna, duża część urządzeń mobilnych jest już w stanie ją obsłużyć, nawet tych bardzo tanich, jak realme 7 5G za 999 złotych czy Motorola Moto G50 za 899 złotych.

HTC szykuje kolejne smartfony z modemami 5G. Oby były lepiej wycenione niż Desire 21 Pro 5G

Momentami można zapomnieć, że HTC produkuje smartfony, ponieważ wprowadza ich na rynek tak mało, że premiera każdego kolejnego zawsze nas zaskakuje. Producent z Tajwanu nie zamierza się jednak wycofywać z tego segmentu jak LG. Wręcz przeciwnie – serwis DigiTimes donosi bowiem, że firma jeszcze w drugim kwartale zaprezentuje nowe modele z modemami 5G.

Desire 21 Pro 5G (źródło: HTC)

Aktualnie w ofercie tajwańskiego producenta znajdziemy tylko dwa smartfony, które obsługują sieć piątej generacji – są to HTC U20 5G oraz Desire 21 Pro 5G. Ten ostatni został wczoraj oficjalnie wprowadzony do Polski, jednak jego cena jest wręcz zaporowa, ponieważ została ustalona na zabójcze 1999 złotych. Niestety, w tej cenie nie jest atrakcyjną propozycją dla klienta…

Według DigiTimes, HTC chce jednak zawalczyć o klienta. Producent obniżył na Tajwanie cenę modelu U20 5G, aby mógł on konkurować ze smartfonami Xiaomi, Oppo czy Vivo. Ponadto zamierza również intensywnie promować swoje propozycje m.in. w Europie przy współpracy z lokalnymi operatorami.

HTC musiałoby jednak naprawdę mocno się napracować, aby namówić klientów do zakupu Desire 21 Pro 5G. Konkurencja bowiem jest niezwykle mocna – nawet Samsung w ostatnim czasie mocno zrewidował swoją politykę względem tańszych smartfonów, żeby miały one szanse w starciu z propozycjami chińskich marek.