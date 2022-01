Siedem lat czekania. Premiera Elden Ring niezagrożona

Długi czas przyszło nam czekać na nową grę od FromSoftware w duchu serii Souls. Wiemy już, że Elden Ring nie czekają żadne dodatkowe przesunięcia terminów i w grę zagramy już za kilka tygodni.

Elden Ring w drodze do tłoczni

Zanim przejdziemy do głównego dania: „Skąd ta siódemka?” zapytacie. W końcu From Software pomiędzy Bloodborne a zbliżającym się Elden Ring wydało jeszcze Sekiro: Shadows Die Twice. To prawda, jednak różnice pomiędzy Sekiro, a gatunkiem wykreowanym przez japońskie studio są na tyle duże, że ciężko tu mówić o „duchowym następcy” w przypadku tytułu z 2019 roku.

Słowem przypomnienia: o Elden Ring usłyszeliśmy po raz pierwszy w trakcie E3 w 2019 roku. Otrzymaliśmy wtedy krótki trailer z którego wiadomo było tylko, że gra powstaje, a za kreację świata odpowiada Hidetaka Miyazaki oraz George R. R. Martin. Kolejne informacje trafiły do graczy w czerwcu minionego roku. Wtedy to otrzymaliśmy kolejny materiał wideo, tym razem z fragmentami gameplay’u i datą premiery: 21 stycznia 2022 roku.

18 października 2021 roku okazało się, że gra zaliczy poślizg i pojawi się z miesięcznym opóźnieniem. Na osłodę wybrani gracze otrzymali możliwość wzięciu udziału w testach beta Elden Ring. Swoje wrażenia z tej wersji gry opisał wtedy Szymon. Od tego momentu o tytule było raczej cicho. Mogło to oznaczać tylko jedno: twórcy pracują w pocie czoła, aby lutowa premiera gry pozostała niezagrożona. I udało im się.

Podczas odbywającego się właśnie Taipei Game Show, FromSoftware pokazało nowe fragmenty rozgrywki. Przy okazji przeprowadzono Q&A z jednym z twórców, Yasuhiro Kitao. Jedno z pytań brzmiało: „Czy rozwój gry przebiega płynnie?”. Kitao zapewnił że obecna data premiery, czyli 25 lutego, jest aktualna i nie ulegnie zmianie. Płyta z Elden Ring powędrowała do tłoczni, a zespół skupia się właśnie na łatce do gry, która zostanie wydana w dniu premiery.

Przyszły miesiąc prezentuje się zatem naprawdę gorąco. W pierwszy piątek lutego otrzymamy sequel Dying Light od Techlandu. Równo dwa tygodnie później swoją premierę ma Horizon Forbidden West. Całość dopełni premiera Elden Ring w dniu 25 lutego.