Horizon Zero Dawn dostaje aktualizację, która uczy Aloy chodzić prosto

Horizon Zero Dawn na komputerach osobistych nie miało najlepszego startu. Chociaż domowe PC stały się teraz najlepszą platformą dla tej gry dzięki wykorzystaniu całego potencjału graficznego i osiągnięciu możliwie najlepszej jakości, to tytuł ten borykał się początkowo z fundamentalnymi sprawami, choćby problemami z płynnością. W końcu naprawiły to aktualizacje, a ostatnia z nich uczy nawet główną bohaterkę Aloy chodzić.

Ekskluzywna gra dla PlayStation wskoczyła na PC-ty 7 sierpnia tego roku. Kto by pomyślał? Dotąd tylko Microsoft wspierał wydawanie gier na swoje konsole oraz komputery z systemem Windows, ale w tym przypadku to nic dziwnego. Sony nareszcie poszło po rozum do głowy i nie zrezygnowało z pieniędzy, które leżą na ulicy. A być może chodzi tutaj wyłącznie o zwiększenie zainteresowania PlayStation 5 i sequelami tych gier? Kto wie.

Plotkuje się, że jedną z następnych gier, która mogłaby trafić na komputery to Days Gone. Nie widzę przeciwwskazań. Może pojawi się przy okazji zapowiedzi drugiej części?

Aloy już wie jak chodzić, dzięki aktualizacji

I wcale nie chodzi tutaj o jej problem z dojrzewaniem, który także naprawiono przy okazji aktualizacji. Być może podczas tego naturalnego procesu nastąpiło kilka innych błędów, przez które Aloy na PC nie była w stanie chodzić w stronę, w którą wskazywała kamera.

Poza tym, że jej zbaczanie z drogi to już historia, pokuszono się o parę innych poprawek. Jedną z nich jest naprawa wyświetlania się wygładzania krawędzi czy wysypywania się do pulpitu przez niewłaściwe nazewnictwo ścieżek dostępu.

Błędów w wersji komputerowej wciąż jest sporo, ale jak twórcy przypominają w tej aktualizacji, są ich świadomi.

Horizon Zero Dawn to jedna z najlepszych gier na PlayStation 4

Chociaż Horizon Zero Dawn to kolejna gra akcji w otwartym świecie i można byłoby sądzić, że nie wyróżnia się niczym szczególnym, to wizja gry okazała się największym czynnikiem sprzedażowym.

Postapokaliptyczny setting, który nie tylko wygląda ładnie, ale i jest niecodzienny przez obecność zwierzęcych maszyn wystarczył, żeby Horizon Zero Dawn nazwać jednym z najlepszych wyborów na konsolę odchodzącej od nas już generacji.

