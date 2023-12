Średniowieczna przygoda w VR. Medieval Dynasty New Settlement zapowiedziane

Budowanie własnej, średniowiecznej dynastii brzmi jak świetna zabawa. A wiecie co może być jeszcze lepsze? Wzbogacenie jej o wirtualną rzeczywistość. Takie właśnie będzie Medieval Dynasty New Settlement.

Zamiast Piastów

Podstawowa wersja Medieval Dynasty jest już z nami od 2021 roku. Tysiące pozytywnych ocen na Steamie to jasny sygnał, że graczom spodobała się formuła, w której rozwijamy postać, gospodarstwo, osadę oraz własny ród. Rozgrywka łączyła elementy strategii, survivalu czy RPG, a niedawno produkcja Render Cube dorobiła się trybu kooperacji.

Medieval Dynasty (Źródło: Render Cube)

Jeżeli jednak czujecie, że chcielibyście spróbować stworzyć własną dynastię w sposób bardziej immersyjny, to wkrótce będziecie mieli ku temu idealną okazję. Polskie studio Spectral Games tworzy bowiem Medieval Dynasty New Settlement – grę osadzoną w średniowiecznym uniwersum, lecz opracowaną na sprzęt VR.

Medieval Dynasty w wirtualnej rzeczywistości

Rdzeń rozgrywki pozostaje taki sam. Będziemy zatem rąbać drewno, dbać o domowe ognisko i odpędzać banitów od osady i, co oczywiście najważniejsze, stworzymy nową dynastię. Tym razem jednak codzienne czynności do wykonania w grze zyskają VR-ową głębię. Będziemy zatem wymachiwać kontrolerem i głową przy polowaniu, gotowaniu czy uprawie ziemi.

Medieval Dynasty New Settlement (Źródło: Źródło: Spectral Games)

Podobnie jak w oryginale wyruszymy też poza bezpieczne, bliskie domu ziemie, aby odnaleźć ukryte skarby i zyskać szacunek przyszłych sojuszników. Nie będzie to jednak kalka 1:1. Medieval Dynasty New Settlement opowie nową historię na innym terenie. Oprócz trybu fabularnego, który powoli wprowadzi graczy w tajniki budowania dynastii, będziemy mogli skorzystać również z opcji zabawy sandboksowej, gdzie od razu zyskamy dostęp do wszystkich opcji i rozpoczniemy rozwój rodu na swój sposób.

Jeżeli byłaby to jedna z Waszych pierwszych gier w VR, to nie musicie się martwić o próg wejścia. Poziom trudności i ustawienia dot. rozgrywki dostosujecie adekwatnie do Waszych umiejętności i doświadczenia. Jako przykład twórcy podają… picie. W końcu o wiele trudniej ugasić pragnienie, nabierając wody w dłonie niż po prostu przykładając butelkę do ust, prawda?

Wstępny termin premiery Medieval Dynasty New Settlement to wiosna 2024 roku. Tytuł trafi na gogle Meta Quest 2, Meta Quest 3 oraz Meta Quest Pro. Jeżeli chcecie mieć tę grę na radarze, możecie dodać ją do listy życzeń lub dołączyć do społeczności zebranej przez zespół na Discordzie. Cena VR-owego spin-offu nie jest jeszcze znana.