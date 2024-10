Honor tworzy nowy tablet dla graczy. To może być znajoma konstrukcja

Tablety o gamingowym rodowodzie to nisza, która nie ma zbyt wielu przedstawicieli. Ich lista wkrótce rozszerzy się o sprzęt Honor Tablet GT Pro. Urządzenie może jednak nie być zupełnie nową konstrukcją, a czymś, co gracze nazywają „reskinem”.

Gamingowy tablet – ostatnie premiery

Trzeba przyznać, że ostatnie tygodnie obfitują w premiery tabletów, które mają spodobać się przede wszystkim mobilnym graczom. 27 września zadebiutował Redmagic Nova, a kilka dni po nim pojawiła się kolejna generacja Lenovo Legion Y700. Do tej dwójki wkrótce dołączy Honor Tablet GT Pro.

Póki co producent zaprezentował wyłącznie wygląd urządzenia, kilka szczegółów dotyczących specyfikacji oraz datę premiery. Ta została ustalona na 16 października 2024 roku. Im dłużej przyglądam się grafikom, tym bardziej jestem przekonany, że tak naprawdę patrzymy na model MagicPad 2 w nieco innych szatach.

Czy Honor Tablet GT Pro to MagicPad 2?

Na oficjalnej karcie produktu widać kilka poszlak, by tak sądzić. Pierwsza to projekt tyłu urządzenia. Choć wyspa na aparaty nie jest kołem, a zaokrąglonym kwadratem, to jej umiejscowienie oraz ułożenie elementów wewnątrz zdradza pewne podobieństwo. Podobnie jest z przyciskami na ramce, położonych w tych samych miejscach.

Oprócz tego Honor Tablet GT Pro ma oferować 12,3-calowy ekran, a zakres konfiguracji otwiera opcja z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. Maksymalnie użytkownik będzie mógł zdecydować się na 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci wewnętrznej. Podobne parametry cechują także MagicPad 2.

Ostatnią poszlaką jest jedna z wersji kolorystycznych. O ile tablet Honora w wersji czarnej i niebieskiej z dwoma paskami ma w sobie gamingowy sznyt, o tyle biały wariant z marmurkową teksturą nie nasuwa już takich skojarzeń. Identyczny kolor plecków otrzymał wcześniej MagicPad 2 – w tych samych miejscach z tyłu pojawia się także logo producenta oraz napis IMAX Enhanced.

Honor Tablet GT Pro (Źródło: Honor)

Honor Tablet GT Pro – spodziewana specyfikacja

Jeżeli Tablet GT Pro to faktycznie MagicPad 2 w przebraniu, to urządzenie powinno otrzymać układ mobilny Snapdragon 8s Gen 3, wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3000 x 1920 pikseli, maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 1600 nitów. Pojawiłaby się także obsługa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i akumulator o pojemności 10050 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 66 W. Użytkownik zyska dostęp do dwóch aparatów: 13 Mpix z tyłu i 9 Mpix z przodu, a całość będzie korzystać z nakładki Magic OS 8.0 bazującej na Android 14.

Czy Honor Tablet GT Pro pojawi się w polskiej dystrybucji? Nie jest to pytanie z łatwą odpowiedzią. Z jednej strony do Europy trafił już „oryginał”, czyli MagicPad 2, choć nie jest on dostępny w naszym kraju. Z drugiej strony może Tablet GT Pro będzie różnił się na tyle, że producent zdecyduje się na europejską premierę urządzenia. Zawsze to dodatkowy rywal dla Lenovo i Redmagic.