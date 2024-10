Darmowy internet Aero2 będzie jeszcze bardziej darmowy!

Polkomtel informuje, że z dniem 30 grudnia 2024 roku zakończy udostępnianie Bezpłatnego Dostępu do Internetu. Ma jednak w zamian coś znacznie lepszego.

„Koniec” darmowego internetu w Aero2

Nietrudno będzie nabrać się na sensacyjne nagłówki artykułów pokroju „Koniec darmowego internetu w Aero2” albo „Darmowy internet to już przeszłość!”, które mogą się pojawić w proponowanych linkach w aplikacji Google. Odnoszą się one do informacji, które rozsyła Plus, a których adresatami są aktywni, a także starzy użytkownicy kart Aero2. Czytamy w niej:

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, że z dniem 30 grudnia 2024 r. zakończy udostępnianie Bezpłatnego Dostępu do Internetu (dalej: BDI). Działanie to jest podyktowane wygaśnięciem obowiązku udostępniania BDI, o którym mowa w Decyzji Prezesa UKE nr DZC-WAP-5176-8/09 (21) z dnia 10 listopada 2009 r. zmienianej kolejnymi decyzjami.

Brzmi groźnie, ale w podlinkowanym dokumencie Plus (będący właścicielem Aero2 od grudnia 2021 roku) wyjaśnia dokładnie, dlaczego musi zakończyć darmowe udostępnianie internetu na obecnych warunkach i dlaczego dla użytkowników kart Aero2 to właściwie dobra wiadomość.

BDI jako nieodpłatny, powszechny dostęp do sieci, miał działać do upływu 36 miesięcy od osiągnięcia tzw. zobowiązania pokryciowego, tj. objęcia zasięgiem sieci 50% populacji Rzeczypospolitej Polskiej, z wykorzystaniem częstotliwości wyszczególnionych w Decyzji. Obowiązek udostępniania BDI wygaśnie 30 grudnia 2024 r. – dokładnie 3 lata po wypełnieniu założeń projektu.

Korzystam z Aero2 – jakie mam teraz opcje?

Polkomtel wskazuje dwie drogi, przy czym żadna nie jest kiepskim pomysłem. Wszystko zależy od tego, czy chcemy zatrzymać kartę SIM, którą otrzymaliśmy w depozycie Aero2, czy też nie.

Opcja #1 – chcę uzyskać zwrot wpłaconego depozytu

Zgodnie z Regulaminem Bezpłatnego Dostępu do Internetu, korzystający mają prawo otrzymać zwrot wpłaconego depozytu za kartę SIM BDI. O szczegółach dowiemy się ze strony aero2.pl/zwrotdepozytu oraz poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 720007722.

Na stronie znajdziemy formularz, który należy wypełnić elektronicznie, a następnie przesłać na wskazany adres mailowy lub wydrukować, wypełnić i przesłać tradycyjną pocztą do Biura Obsługi Klienta Polkomtelu w Rzeszowie. Do odzyskania jest dokładnie 19,93 zł (20 złotych jako kwota depozytu, pomniejszona o koszt przelewu na wskazane konto bankowe).

Opcja #2 – nadal chcę korzystać z darmowego internetu

Tak, to jest możliwe. Już nie w ramach BDI, ale nowej oferty Polkomtelu. Otóż firma podjęła decyzję o uruchomieniu z dniem 10.11.2024 r. bezpłatnej usługi, z której będzie można skorzystać na posiadanej obecnie karcie SIM (bez konieczności wymiany), w ramach nowego Regulaminu i Cennika Pakietów Aero.

Oferta będzie rozdzielona na:

Bezpłatny Internet z prędkością do 512 kb/s i bez kodów CAPTCHA w ramach Pakietów Aero;

w ramach Pakietów Aero; Pakiety Aero – bez zmiany cen i GB w pakietach, bez ograniczeń prędkości, z dostępem do 5G.

Aktualnie wszystkie płatne pakiety Aero są bez sztucznych ograniczeń prędkości, a czas na ich wykorzystanie to 30 dni:

3 GB – za 5 złotych,

10 GB – za 10 złotych,

50 GB – za 30 złotych,

150 GB – za 50 złotych.

Plus przygotowuje także możliwość konwersji wpłaconego depozytu (za kartę BDI) na jeden z pakietów. Powinien powiadomić o niej na kanałach social media operatora.