Empik Premium za darmo na 4 miesiące. Jak skorzystać?

Od 8 października 2024 roku obowiązuje nowy regulamin usługi Empik Premium, który jest mniej korzystny dla klientów, lecz abonament wciąż zapewnia szereg benefitów. Teraz wybrane osoby mogą cieszyć się subskrypcją przez 4 miesiące za darmo. Sprawdź, czy możesz skorzystać z tej promocji.

Empik Premium za darmo na 4 miesiące. Dla kogo ta promocja?

Cena abonamentu Empik Premium nie jest wysoka, ale jeśli nadarza się okazja, aby skorzystać z subskrypcji za darmo, to aż grzech tego nie zrobić. Empik przygotował specjalną promocję, skierowaną do studentów i wykładowców, do czego pretekstem jest nowy rok akademicki, który rozpoczął się w ubiegłym tygodniu.

Empik Premium za darmo na 4 miesiące dla studentów i wykładowców (źródło: Empik)

Wszyscy studenci oraz wykładowcy mogą otrzymać dostęp do subskrypcji Empik Premium na 4 miesiące w prezencie. Aby aktywować usługę, należy wejść na stronę internetową empik.com/premium/student i podać adres e-mail w domenie uczelni.

Po jego weryfikacji Empik wyśle unikalny, jednorazowy kod, który można wykorzystać do 31 grudnia 2024 roku. Co jednak ważne – sam kod da się uzyskać tylko do 30 listopada, tzn. do końca listopada trzeba podać swój adres e-mail w domenie uczelni.

Konto Empik może natomiast być już założone na prywatny mejl, niekoniecznie uczelniany. Jeśli zaś ktoś ma aktualnie aktywną usługę Empik Premium, wówczas okres subskrypcji wydłuży się o 4 miesiące, więc obecni subskrybenci również mogą skorzystać z tej okazji.

Czy po 4 miesiącach Empik pobierze opłatę za subskrypcję Empik Premium?

Po upływie promocyjnego okresu klient, będący studentem lub wykładowcą może wykupić subskrypcję na kolejny rok w promocyjnej cenie – za 29,99 złotych (to cena o 10 złotych niższa niż dla pozostałych klientów). Usługa nie przedłuży się bowiem automatycznie po 4 miesiącach, ponieważ nie ma obowiązku dodawania karty płatniczej podczas rejestracji do promocji.

Korzyści dla subskrybentów Empik Premium (źródło: Empik)

Regulamin promocji – obowiązuje od 8 października do 30 listopada 2024 roku włącznie (PDF)