Honor MagicPad 2 zaprezentowany. Wygląda na fajny tablet

Ma duży ekran, niezły procesor i 8 głośników. Taki jest Honor MagicPad 2, który doczekał się już oficjalnej prezentacji. Wystarczy rzut oka na zdjęcia i specyfikację, by zainteresować się tym modelem.

Tablet Honor MagicPad 2 pokazany światu. Czym do siebie przekonuje?

Wyjątkowo smukły, składany smartfon Honor Magic V3 i jego brat z dopiskiem „s” to jeszcze nie wszystko, czym chiński producent pochwalił się podczas dzisiejszej prezentacji. Światło dzienne ujrzał także tablet MagicPad 2 o naprawdę zachęcającej specyfikacji.

fot. producenta

MagicPad 2 to wypasiony tablet, którego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Płynność działania, nawet pod dużym obciążeniem, powinna być zatem co najmniej niezła. Do tego dochodzi od 8 do 16 GB pamięci RAM, a przestrzeni na pliki (w zależności od konfiguracji) może być od 256 GB do 1 TB.

Kolejnym atutem tego modelu jest wyświetlacz. Konkretnie jest to 10-bitowy panel OLED o przekątnej 12,3 cala, wysokiej rozdzielczości 3000×1920 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz jasności dochodzącej aż do 1600 nitów. Nawet w pełnym słońcu wszystko powinno być zatem dobrze widoczne.

fot. producenta

We wnętrzu urządzenia znalazło się również miejsce dla akumulatora o pojemności 10050 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 66 W oraz modułów Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3, ale niestety zabrakło modemu 5G czy chociażby LTE. Jest jeszcze 8 głośników (z certyfikatem IMAX Enhanced).

Do tego wszystkiego producent dorzucił jeszcze dwa aparaty: 13 Mpix (f/2,0) z tyłu i 9 Mpix (f/2,2) z przodu, a dopełnieniem całości jest system Android 14 z nakładką MagicOS 8.0. Pomimo tak niezłej specyfikacji urządzenie ma zaledwie 5,8 mm grubości i waży jedynie 555 gramów.

Ile kosztuje MagicPad 2? Cena nie jest przesadnie wysoka

Póki co tablet Honor MagicPad 2 dostępny jest w przedsprzedaży, wyłącznie w Chinach. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek ulegnie to zmianie. Dla porządku dodam jednak, że do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: biała, czarna i zielona, a ceny rozpoczynają się od 2899 juanów (równowartość ~1560 złotych) za wersję 8/256 GB i sięgają 4199 juanów (~2260 złotych) za wariant 16 GB/1 TB.