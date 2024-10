To będzie ogromna fuzja! Neonet zostanie przejęty przez x-kom

NEONET przyprawił niektórych o szybsze bicie serca, gdy w ubiegłym roku firma złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Firma zostanie wykupiona przez x-kom.

Neonet nie upada. Neonet zostanie wykupiony

Pod koniec listopada 2023 roku Neonet złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Było to „koło zapasowe” na wypadek pogłębienia się i tak już dużych problemów płynnościowych Spółki. Na szczęście firma nie musiała po nie sięgać i wniosek nie był dalej procedowany. Sieć handlowa przeprowadziła jednak solidną restrukturyzację. Miała ona na celu rozwiązanie trudności finansowych i umożliwienie dalszego rozwoju.

Wydawało się, że temat kiepskiej formy Neonetu nieco przycichł, ale znienacka dotarła do nas oficjalna informacja, że x-kom oraz Neonet podpisali umowę inwestycyjną. Zacieśnia ona współpracę między podmiotami, ale co najważniejsze: toruje drogę do przejęcia Neonetu przez x-kom. Żeby takie przejęcie było możliwe, firmy muszą uzyskać odpowiednie zgody antymonopolowe, a także „dogadać się” z wierzycielami Neonetu.

To będzie duża transakcja

Informacja przekazana przez x-kom nie podaje żadnych danych dotyczących kwot, jakie mogłyby wchodzić w grę. Trzeba jednak pamiętać, że Neonet jest jedną z największych sieci stacjonarnych sklepów RTV/AGD w Polsce. Prowadzi 200 salonów w średnich i mniejszych miastach, co czyni ją szczególnie cenną w oczach potencjalnego nabywcy, który chciałby wzmocnić zasięg własnych salonów.

Z kolei x-kom jest liderem w branży sprzedaży detalicznej komputerów oraz urządzeń elektroniki użytkowej w Polsce, prowadząc 26 salonów stacjonarnych, a także umożliwiając zakupy w internecie przez x-kom.pl. To prawdziwy moloch.

Neonet ma nadzieję, że pozyskanie inwestora w postaci x-komu umożliwi skuteczne zakończenie procesu restrukturyzacji i finalnie uchroni tę sieć przed upadłością.

X-kom musi teraz uzyskać zgodę UOKiK na przejęcie Neonet. Nie wiadomo, kiedy cały proces dobiegnie końca ani nawet jakie ramy czasowe określono w umowie inwestycyjnej. Zapewne dodatkowych szczegółów dowiemy się z czasem.