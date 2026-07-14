Ten smartfon będzie prawdziwym sztosem. Martwi mnie tylko jedno

Honor chce w tym roku pokazać bardzo nietypowy smartfon. Dzięki najnowszym informacjom dotyczącym specyfikacji widać, że producent podchodzi do sprawy bardzo poważnie.

Gimbalowy smartfon Honora nadchodzi

W październiku 2025 roku Honor zaskoczył świat prezentacją modelu Robot Phone – urządzenia, które najkrócej można opisać jako połączenie smartfona z gimbalem z wbudowanym aparatem. Ciekawostka okazała się czymś więcej niż pokazem kreatywności pracowników firmy – w maju 2026 roku dowiedzieliśmy się, że koncept przerodzi się w sprzęt masowej produkcji, a jego premiera planowana była na okres między lipcem a wrześniem tego samego roku.

Niedawno popularny i celny informator Digital Chat Station doprecyzował termin i zasugerował, że Honor Robot Phone zadebiutuje w sierpniu 2026 roku. Teraz na swoim profilu na platformie Weibo DCS opublikował wpis zdradzający część specyfikacji urządzenia.

Honor Robot Phone celuje w półkę premium

Najważniejszą niewiadomą była dotychczas kwestia układu mobilnego – czy smartfon faktycznie będzie chciał być wyjątkowym flagowcem, czy może Honor zdecyduje się na bardziej budżetowe podejście do sprawy. Teraz wiemy, że prawidłowa odpowiedź kryje się w pierwszej wersji – Digital Chat Station podaje bowiem, że urządzenie otrzyma układ mobilny Snapdragon 8 Elite 5 Gen.

Honor Robot Phone (fot. Honor)

Oprócz tego ekran zaoferuje przekątną w okolicach 6,3-6,4 cala, rozdzielczość 1.5 K i ma być niemalże pozbawiony jakichkolwiek ramek wokół. Co się tyczy optyki zastosowanej na gimbalu, będzie to matryca 200 Mpix o przysłonie f/1.6 oraz długości ogniskowej 23 mm. Towarzyszyć jej będzie z tyłu ultrzaszerokokątny sensor 50 Mpix oraz teleobiektyw 200 Mpix. Produkcją ma zająć się Arri Imaging, a jakość fotografii ma być zapowiedzią tego, co będzie mieć do zaoferowania model Honor Magic 9.

Nie wiadomo, jak sprawy mają się w kwestii akumulatora, choć informator jest przekonany, że powinniśmy spodziewać się co ogniw o pojemności co najmniej 6000 mAh. Cena również pozostaje tajemnicą – DCS (i zdrowy rozsądek) podpowiada jednak, że tanio nie będzie.

Choć mowa tu o nieoficjalnych, przedpremierowych informacjach, to całość wydaje się w miarę wiarygodna – zwłaszcza sugestia o wysokiej cenie Honor Robot Phone na start. Obawiam się jednak, że przy dzisiejszych cenach RAM-u, metka z ceną może okazać się naprawdę przerażająca.

Skoro cena Vivo X300 Ultra z zestawem fotograficznym w dniu premiery w Polsce w kwietniu 2026 roku przekraczała magiczną barierę 10 tysięcy złotych, to w przypadku debiutu Honor Robot Phone u nas widziałbym jeszcze większą liczbę.