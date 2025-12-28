Będzie prawie jak iPhone, ale zachwyci ogromnym akumulatorem

Honor Power 2 zapowiada się naprawdę ciekawie, gdy spojrzymy na jego akumulator. Mniej przyjemnie robi się w przypadku wyglądu.

Zbytnio przypomina nowego iPhone’a

Obecnie smartfony chińskich producentów na papierze i nie tylko często wypadają lepiej od iPhone’ów. Co więcej, testy potwierdzają, że mogą pochwalić się lepszymi aparatami czy odczuwalnie dłuższym czasem pracy bez ładowarki. Do tego dochodzi szereg innych zalet. Mimo tego, można odnieść wrażenie, że w Chinach nadal mają „kompleks Apple”.

Ostatnio byłem w popularnym sklepie z elektroniką, aby obejrzeć na żywo Oppo Find X9 Pro. Wydaje się on być smartfonem, który wreszcie spełni moje oczekiwania dotyczące czasu pracy bez ładowarki, a do tego ma świetny aparat. Szkoda tylko, że zainstalowany na nim system operacyjny wyraźnie czerpie z iOS 26. Nie rozumiem skąd taka decyzja producenta. Szczególnie, że najnowszy język projektowania Apple został przyjęty z mieszanymi opiniami.

Niestety, to przesadne wzorowanie się pomysłami Apple wciąż dotyczy też wyglądu smartfonów. Potwierdza to premiera Xiaomi 17 Pro, a także nadchodzący debiut modelu Honor Power 2. Na zdjęciach, które zostały opublikowane jeszcze przed premierą, widać smartfon bardzo podobny do iPhone’a 17 Pro i 17 Pro Max.

źródło: Digital Chat Station, Gizmochina

Owszem, nie jest to kopia iPhone’a, ale „inspirację” każdy dostrzeże z daleka. Nawet jedna z wersji kolorystycznych nawiązuje do nowego koloru wprowadzonego wraz z iPhone’ami 17 Pro.

Jak ma być specyfikacja Honor Power 2?

Mogliśmy już usłyszeć, że Honor Power 2 ma mieć akumulator o pojemności ponad 10000 mAh, a do tego dojdzie procesor Dimensity 8500. Od tego momentu poznaliśmy więcej szczegółów na temat specyfikacji.

Smartfon otrzyma 6,79-calowy wyświetlacz o maksymalnym odświeżaniu 120 Hz. Główny, umieszczony z tyłu aparat ma mieć 50 Mpix i f/1,88. Towarzyszył będzie mu dodatkowy aparat 5 Mpix. Z kolei z przodu znajdzie się „oczko” 16 Mpix. Jedną z zalet będzie akumulator o pojemności aż 10080 mAh, który naładujemy z mocą do 80 W.

Mimo takiego akumulatora obudowa pozostanie szczupła – tylko 7,98 mm grubości. Waga ma wynosić 216 g, a konstrukcja będzie wzmocniona za pomocą metalowych ramek. Wypada wspomnieć, że informacje na temat ceny i dostępności nie są jeszcze znane.