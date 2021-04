Producenci ciężko pracują na swoją pozycję, jednak nie zawsze są w stanie ją utrzymać. Rynek smartfonów w Europie mocno się zmienia – klienci na Starym Kontynencie nie boją się zaufać chińskim markom, które jeszcze niedawno określiliby mianem „egzotycznych”.

W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami ogromnych zawirowań w segmencie smartfonów (i nie tylko). Co więcej, jeszcze nigdy producenci nie musieli się mierzyć z tyloma przeciwnościami losu naraz. Wszystkim jest trudno, ale sytuacja powoli wraca do normalności. Nowej normalności.

Rynek smartfonów w Europie się zmienia. Popularność chińskich marek szybko rośnie

Cokolwiek się nie dzieje na rynku, pozycja Samsunga jest niezagrożona, nawet jeśli czasem spadnie na drugie miejsce, bo klienci rzucili się na nowe iPhone’y. W pierwszym kwartale 2021 roku rynek smartfonów w Europie należał w największej części właśnie dla południowokoreańskiego giganta – udało mu się zdobyć aż 32% udziałów w ogólnej sprzedaży.

Apple również jednak mocno zyskało w pierwszym kwartale 2021 roku, ponieważ w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem firma z Cupertino sprzedała aż o 31% więcej smartfonów, dzięki czemu jej udziały wzrosły do 28%.

Prawdziwie jednak zyskały chińskie marki, choć dwie z nich też mocno straciły. Co nie dziwi, mowa tu o Huawei i Honor, którzy w pierwszym kwartale 2021 roku sprzedali odpowiednio o 77% i 74% mniej smartfonów niż przed rokiem. Oczywiście jest to spowodowane nałożonymi przez Stany Zjednoczone sankcjami. Honor powoli zaczyna odbudowywać swoją pozycję, ale zapewne zajmie mu to trochę czasu, tym bardziej, że konkurencja wykorzystała swoją szansę.

Rynek smartfonów w Europie w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku dosłownie zalały smartfony chińskich marek. Xiaomi, Oppo, OnePlus i realme odnotowały ogromne wzrosty sprzedaży, a szczególnie ta ostatnia, bo aż o 183% rok do roku. Mimo to, cały czas pod względem łącznej sprzedaży pozostają w tyle za Samsungiem – sześć firm z Chin sprzedało w pierwszym kwartale 2021 roku tyle smartfonów, ile sam Samsung.

fot. Pexels

Nie wszędzie jednak Samsung króluje. Counterpoint Research zauważa bowiem, że rynek smartfonów w marcu 2021 roku w Hiszpanii należał do Xiaomi, ponieważ wówczas marka ta zajęła w tym kraju pozycję lidera, a we Włoszech ulokowała się na drugim miejscu, przeganiając Apple.

Na koniec warto zauważyć, że rynek smartfonów w Europie w pierwszym kwartale 2021 roku urósł o 6% względem Q1 2020, ale wciąż nie jest to poziom, jaki odnotowano przed dwoma laty.