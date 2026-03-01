Dni stają się coraz dłuższe i coraz cieplejsze – to dobrze motywuje do działania. Dlatego właśnie postanowiliśmy stworzyć ten ranking, w którym polecamy najlepsze słuchawki do biegania. Znajdziesz tu 12 modeli, które dobrze trzymają się uszu, są wystarczająco wytrzymałe, a przy tym oferują niezłe brzmienie i długi czas pracy.

Najlepsze słuchawki dla biegaczy. Jakie wybrać?

U biegaczy najlepiej sprawdzają się słuchawki bezprzewodowe – dokanałowe lub otwarte, a więc wykorzystujące technologię przewodnictwa powietrznego lub kostnego. W tym rankingu proponuję coś z każdej z tych kategorii, aby ułatwić Ci wybór dokładnie tego, czego szukasz. Znajdziesz tu zarazem tanie słuchawki – kosztujące mniej niż 200 złotych, jak i świetnie wyposażone modele w cenach zbliżających się do 1000 złotych. Tak konkretnie przedstawia się zestawienie…

Jakie słuchawki do biegania? Ranking 2026:

JLab Go Air Sport – tanie słuchawki TWS dla biegacza

Ranking został podzielony na poszczególne kategorie urządzeń: zaczynam od dokanałówek typu TWS, a następnie omawiam słuchawki otwarte – najpierw powietrzne, a następnie wykorzystujące przewodnictwo kostne. A zatem…

Zaczynamy!

Dokanałowe słuchawki bezprzewodowe dla biegaczy

Pierwszą grupę polecanych urządzeń stanowią całkowicie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe, czyli TWS-y. Dla wielu osób mogą one stanowić najlepszy wybór – raz ze względu na najbardziej uniwersalny charakter (przeważnie bowiem równie dobrze spisują się podczas treningu, jak i przy innych aktywnościach lub ich braku), dwa: z racji zamkniętej konstrukcji z systemem aktywnej redukcji szumów (ANC), dzięki czemu umożliwiają odcięcie się od hałasów z otoczenia.

Ten ostatni element sprawia, że mogą to być dobre słuchawki do biegania po lesie, ale po mieście już niekoniecznie, bo wśród samochodów lepiej jednak zachować kontakt z otoczeniem. Choć warto tutaj od razu zaznaczyć, że większość urządzeń oferuje dodatkowo tryb transparentny, w którym dźwięki otoczenia faktycznie docierają do uszu użytkownika.

Jeśli interesują Cię słuchawki TWS do biegania, przy ich wyborze zwróć uwagę przede wszystkim na konstrukcję (długi patyczek może nie sprzyjać wygodzie), odporność na pył i wodę (im wyższa klasa IP, tym lepiej) oraz – standardowo – na zastosowane przetworniki, obsługiwane kodeki i czas pracy.

JLab Go Air Sport – tanie słuchawki TWS dla biegacza

Słuchawki dokanałowe da się kupić już za kilka dyszek, ale tak tanie modele raczej nie sprawdzą się dobrze w uszach biegacza. Nie oznacza to jednak, że od razu musisz wydawać majątek. Dobrą opcją za stosunkowo nieduże pieniądze, bo około 170 złotych, są słuchawki JLab Go Air Sport. Gumki (dostępne w trzech rozmiarach) dobrze leżą w uszach, a zaczep pozwala dodatkowo ustabilizować urządzenie, by nie wymknęło się podczas biegu.

JLab Go Air Sport (fot. JLab)

Klasa IP55 wskazuje na dobrą ochronę przed potem, lekkim deszczem i brudem, 8-godzinny czas pracy (wydłużający się do 32 godzin wraz z etui) powinien zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników, a 6-milimetrowe przetworniki może i nikogo nie zachwycą brzmieniem, ale na co dzień sprawdzą się bez zarzutu. Za największy minus zaś można uznać brak systemu aktywnej redukcji szumów (ANC).

Najważniejsze cechy słuchawek JLab Go Air Sport:

średnica przetwornika: 6 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

łączność: Bluetooth 5.1,

kodeki: SBC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

czas pracy: 8 godzin (z etui: 32 godziny),

odporność: IP55,

cena i dostępność:

ok. 170 zł

JBL Endurance Race 2 – tanie słuchawki dokanałowe z ANC do biegania

JBL Endurance Race 2 to trochę droższe, ale i zdecydowanie lepiej wyposażone słuchawki TWS, które również zostały zaprojektowane z myślą o biegaczach. Oferują aktywną redukcję szumów, ale pozwalają też skorzystać z trybu Smart Ambient, w którym użytkownik może sobie wyregulować to, ile dźwięków z zewnątrz ma dochodzić do jego uszu. Dobrze przemyślana konstrukcja pewnie trzyma się na miejscu, a pyło- i wodoszczelność w klasie IP68 nie pozostawia pytań.

JBL Endurance 2 (fot. JBL)

Sportowe słuchawki JBL zapewniają również całkiem niezłe: czyste, a zarazem basowe brzmienie. Na uwagę zasługuje także długi czas pracy, sięgający 12 godzin solo i 48 godzin wraz z etui. Co więcej, jeśli najdzie Cię ochota na spontaniczną przebieżkę, wystarczy 10 minut ładowania, by uzyskać 4 godziny działania. Wszystko to razem składa się na naprawdę godną rozważenia opcję zarówno dla miłośników biegania na bieżni, jak i plenerowców.

Najważniejsze cechy słuchawek JBL Endurance Race 2:

średnica przetwornika: 6,8 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

łączność: Bluetooth 5.3,

kodeki: SBC,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas pracy: 12 godzin (z etui: 48 godzin),

odporność: IP68,

cena i dostępność:

ok. 220 zł

Soundcore Sport X20 – najlepsze słuchawki TWS dla biegaczy do 500 złotych

Kolejną propozycję stanowią słuchawki Soundcore Sport X20, które łączą w sobie dobre brzmienie, długi czas pracy i sportowy charakter. To ostatnie może brzmieć jak marketingowy bełkot, ale nim nie jest. Kryje się za tym parę faktów: od elastycznych zaczepów, pozwalających na perfekcyjne dopasowanie do uszu, przez pyło- i wodoszczelną konstrukcję w klasie IP68, aż po fizyczne przyciski do sterowania – znacznie wygodniejsze podczas treningu niż panele dotykowe.

Soundcore Sport X20 (fot. Anker)

Wysoką jakość dźwięku zapewniają 11-milimetrowe przetworniki, choć nadal nie ma co liczyć na obsługę kodeków wyższej ligi. Nieźle działa również aktywna redukcja szumów (ANC), a czas pracy – dochodzący do 12 godzin (i 48 godzin z etui) – to wynik, do którego trudno mieć większe zastrzeżenia. Dlatego właśnie w mojej opinii są to najlepsze słuchawki do 500 złotych, jeśli chodzi o dokanałowe TWS-y do biegania.

Najważniejsze cechy słuchawek Soundcore Sport X20:

średnica przetwornika: 11 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

łączność: Bluetooth 5.3,

kodeki: SBC, AAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas pracy: 12 godzin (z etui: 48 godzin),

odporność: IP68,

cena i dostępność:

Beats Powerbeats Pro 2 – topowe słuchawki do biegania

Wiele modeli w kategorii cenowej od 500 do 1000 złotych może sprostać wymaganiom biegaczy, ale na specjalną rekomendację zasługują, moim zdaniem, słuchawki Beats Powerbeats Pro 2. Producent na etapie projektu zaprosił do współpracy sportowców, aby mieć pewność, że zdadzą u nich egzamin. Efektem są wyjątkowo wygodne, stabilne i wytrzymałe słuchawki z ergonomicznym zaczepem na ucho z ultralekkiego stopu niklu i tytanu. Konstrukcja została też zoptymalizowana pod kątem odpowiedniej wentylacji.

Powerbeats Pro 2 (fot. Apple/Beats)

Przy tym wszystkim urządzenie cechuje się bardzo dobrym brzmieniem (w dodatku spersonalizowanym na podstawie analizy kształtu ucha), skuteczną eliminacją hałasu z otoczenia (i prawidłowo działającym trybem transparentnym) oraz 10-godzinnym czasem działania (wydłużającym się do 45 godzin z etui). Nie lada ciekawostką jest też funkcja monitorowania tętna podczas treningu.

Najważniejsze cechy słuchawek Beats Powerbeats Pro 2:

łączność: Bluetooth 5.3,

kodeki: SBC, AAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas pracy: 10 godzin (z etui: 45 godzin),

odporność: IPX4,

cena i dostępność:

Apple AirPods Pro 3 – świetne słuchawki (nie tylko) do biegania

Ciekawą alternatywą dla wyżej opisanego modelu mogą być słuchawki Apple AirPods Pro 3. Będą szczególnie dobrym wyborem w dwóch przypadkach. Pierwszy, to gdy na co dzień korzystasz z iPhone’a – komunikacja między tymi urządzeniami jest bezbłędna (zresztą, z Powerbeats jest tak samo). Drugi – jeśli szukasz słuchawek, które równie dobrze, co podczas biegania, sprawdzą się też w każdym innym zastosowaniu. Na pewno docenisz brzmienie, skuteczne ANC i czas pracy sięgający 8 godzin na jednym ładowaniu.

Apple AirPods Pro 3 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

„AirPods Pro 3 mogą pochwalić się świetną jakością dźwięku, doskonałym ANC, wprost bezkonkurencyjnym trybem kontaktu, a także bardzo dobrą baterią, fantastyczną wygodą i nowością w postaci mierzenia tętna” – tak w recenzji napisał o nich Kuba, przyznając im ostatecznie notę 8,8/10. Nie potrzeba chyba dodatkowej rekomendacji.

Najważniejsze cechy słuchawek Apple AirPods Pro 3:

łączność: Bluetooth 5.3,

kodeki: SBC, AAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): tak,

czas pracy: 8 godzin (z etui: 24 godzin),

odporność: IP57,

cena i dostępność:

Otwarte słuchawki do biegania

Coraz większą popularnością cieszą się otwarte słuchawki bezprzewodowe. Ich charakterystyczną cechą jest konstrukcja, która nie wchodzi do kanału słuchowego i go nie blokuje. Zamiast tego wykorzystywane jest przewodnictwo kostne lub powietrzne. Takie rozwiązanie ma – oczywiście – swoje plusy i minusy.

Zalety to przede wszystkim stały kontakt z otoczeniem (dzięki czemu można bezpiecznie biegać także po mieście) oraz dobra wentylacja. Klips na ucho zapewnia też świetną stabilność podczas biegu. A wady? Gorsza jakość dźwięku, niższy poziom prywatności oraz brak aktywnej redukcji hałasu, która czasem mogłaby się przydać. Takie słuchawki są też przeważnie nieco droższe, choć wcale nie muszą być…

Baseus Eli Sport 2 – tanie słuchawki open-ear

Jeśli marzą Ci się otwarte słuchawki i chcesz wydać możliwie mało pieniędzy, to optymalnym wyborem wydaje się model Baseus Eli Sport 2. Jak za tę cenę jego specyfikacja robi bardzo dobre wrażenie. Mamy tu technologię Bluetooth 6.0, kodek LDAC i czas pracy sięgający 8 godzin (a z etui nawet 45 godzin). Do tego konstrukcja cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP57. Nic im się nie stanie nawet, jeśli wpadną do kałuży i trochę w niej poleżą.

Baseus Eli Sport 2 (źródło: Baseus)

Równocześnie słuchawki Baseus mogą pochwalić się przyzwoitym brzmieniem. Użytkownicy zwracają również uwagę na wysoki poziom wygody podczas codziennych aktywności, także tych związanych z treningiem biegowym. Wśród urządzeń, które można skategoryzować jako „tanie”, trudno o lepszy wybór.

Najważniejsze cechy słuchawek Baseus Eli Sport 2:

średnica przetwornika: 16,2 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz,

łączność: Bluetooth 6.0,

kodeki: SBC, AAC, LDAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

czas pracy: 8 godzin (z etui: 45 godzin),

odporność: IP57,

cena i dostępność:

ok. 170 zł

Soundcore AeroFit 2 – otwarte słuchawki o dobrym brzmieniu

Zdecydowanie rozsądnie wycenione są również słuchawki Soundcore AeroFit 2, które mogą być strzałem w dziesiątkę, jeśli w równym stopniu zależy Ci na wysokim komforcie użytkowania podczas biegania oraz dobrym brzmieniu. Za to ostatnie odpowiadają wysokiej klasy przetworniki, technologia Bluetooth 6.0 oraz obsługa kodeka LDAC.

Soundcore AeroFit 2 (fot. Anker/Media Expert)

Słuchawki zapewniają również pierwszorzędną wygodę, dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji z regulowanym zaczepem. Nie drażni skóry i dobrze trzyma się uszu. Jest również odporna na pył, brud, pot i zachlapania. Plusem jest także długi czas działania (do 10 godzin i 42 godzin z etui), a za przysłowiową wisienkę na torcie można uznać obsługę ładowania bezprzewodowego.

Najważniejsze cechy słuchawek Soundcore AeroFit 2:

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

łączność: Bluetooth 5.4,

kodeki: SBC, AAC, LDAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

czas pracy: 10 godzin (z etui: 42 godzin),

odporność: IP55,

cena i dostępność:

Shokz OpenFit Air – najlepsze otwarte słuchawki do 500 złotych

Kolejną propozycję stanowią słuchawki Shokz OpenFit Air – pierwszy z kilku modeli tego producenta w tym zestawieniu. Shokz to ceniona marka słuchawek dla sportowców, a swoją dobrą sławę zawdzięcza przede wszystkim świetnej jakości wykonania i pierwszorzędnej wygodzie. OpenFit Air to model, który udowadnia, że wszystko to można mieć za relatywnie nieduże pieniądze – mniej niż 500 złotych.

Shokz OpenFit Air (fot. Shokz)

Słuchawki są wyjątkowo lekkie, a zaczepy na ucho – zarazem solidne (bo wykonane ze stopu niklu i tytanu), jak i miękkie i wygodne (bo pokryte silikonem). Ucisk jest praktycznie niewyczuwalny, a równocześnie trzeba by się naprawdę postarać, żeby je zgubić. Jakość dźwięku jest całkiem niezła, a do tego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, by wyciek do otoczenia był absolutnie minimalny, co sprzyja prywatności. Dopełnieniem całości jest 6-godzinny czas działania.

Najważniejsze cechy słuchawek Shokz OpenFit Air:

pasmo przenoszenia: 50 – 16000 Hz,

łączność: Bluetooth 5.2,

kodeki: SBC, AAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

czas pracy: 6 godzin (z etui: 34 godziny),

odporność: IP54,

cena i dostępność:

Shokz OpenFit 2+ – optymalny wybór dla biegaczy

Jeśli dysponujesz większym budżetem, jeszcze lepszym wyborem będą słuchawki Shokz OpenFit 2+. Na początku 2026 roku są to po prostu najlepsze słuchawki otwarte dla biegaczy. Oferują bezkonkurencyjny komfort noszenia, niezależnie od tego jak bardzo intensywne ruchy głową wykonuje się podczas treningu. Do tego są wytrzymałe, a na jednym ładowaniu są w stanie działać nawet przez 11 godzin nim wyczerpie się energia.

Shokz OpenFit 2+ (fot. Shokz)

Jakość dźwięku nie jest może tak dobra jak u konkurencji, ale nie można też nazwać jej kiepską – jest po prostu poprawna. Warto zauważyć, że producent postawił na podwójne przetworniki: jeden nisko- i jeden wysokotonowy, aby zapewnić równe brzmienie w całym spektrum dźwięków. Dopełnieniem całości są mikrofony z zaawansowanym systemem redukcji szumów podczas rozmów głosowych.

Najważniejsze cechy słuchawek Shokz OpenFit 2+:

pasmo przenoszenia: 50 – 16000 Hz,

łączność: Bluetooth 5.4,

kodeki: SBC, AAC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

czas pracy: 11 godzin (z etui: 48 godzin),

odporność: IP55,

cena i dostępność:

Huawei FreeClip 2 – otwarte słuchawki do zastosowań wszelakich

W przypadku, kiedy marzą Ci się dobre słuchawki otwarte do biegania, ale chcesz, by świetnie sprawdzały się też w innych zastosowaniach, koniecznie weź pod uwagę wybór modelu Huawei FreeClip 2. Oferuje wyśmienitą jakość dźwięku, stabilne połączenie z telefonem, 9-godzinny czas pracy oraz wygodną i wytrzymałą konstrukcję.

Huawei FreeClip 2 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Kuba w recenzji napisał o nich tak: „są niesamowicie wygodne. Nie dość, że nie sprawiają żadnych problemów ergonomicznych nawet podczas wielogodzinnego korzystania, to jeszcze stabilnie trzymają się uszu i nie wypadają z nich. Przy tym są świetnie zbudowane i wyglądają naprawdę designersko. Jakość dźwięku jest dobra, czas pracy świetny, a rozmowy telefoniczne bez większych zastrzeżeń”. Ocena: 8/10.

Najważniejsze cechy słuchawek Huawei FreeClip 2:

średnica przetwornika: 10,8 mm,

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

łączność: Bluetooth 6.0,

kodeki: SBC, AAC, L2HC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

czas pracy: 9 godzin (z etui: 38 godzin),

odporność: IP57,

cena i dostępność:

Słuchawki z przewodnictwem kostnym i pałąkiem dla biegaczy

Otwarte słuchawki mają też swoją podkategorię – mam tu na myśli modele wykorzystujące przewodnictwo kostne, a nie powietrzne. Dzięki temu nie tylko nie zatykają, ale w ogóle nie dotykają kanału słuchowego. Na swoim miejscu utrzymują je zaczepy oraz pałąk.

Jest to rozwiązanie chwalone przede wszystkim za ergonomię, ale oferuje jeszcze niższą jakość dźwięku i cechuje się totalnym brakiem wygłuszenia. Jeśli jednak szukasz słuchawek wyłącznie do biegania i chcesz to robić maksymalnie wygodnie i bezpiecznie, może to być najlepsza opcja dla Ciebie.

Shokz OpenMove – tanie słuchawki z przewodnictwem kostnym

Pierwsza z dwóch propozycji to Shokz OpenMove – otwarte słuchawki z pałąkiem, kosztujące mniej niż 400 złotych. Pomimo niewysokiej ceny są w stanie zapewnić bardzo wysoki komfort użytkowania, a i do brzmienia trudno mieć większe zastrzeżenia (mając, oczywiście, w pamięci fakt, że jest to taka, a nie inna konstrukcja).

Shokz OpenMove (fot. Shokz)

Mikrofony z redukcją szumów pozwalają na prowadzenie rozmów bez zakłóceń, a akumulator – zapewniający 6 godzin działania na jednym ładowaniu – powinien sprostać wymaganiom każdego użytkownika. Dopełnieniem całości jest wodoodporność w klasie IP55 – słuchawkom nie jest więc straszny ani pył, ani pot, ani deszcz.

Najważniejsze cechy słuchawek Shokz OpenMove:

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

łączność: Bluetooth 5.1,

kodeki: SBC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

czas pracy: 6 godzin,

odporność: IP55,

cena i dostępność:

Shokz OpenRun Pro 2 – najlepsze słuchawki z pałąkiem dla biegaczy

Blisko dwa razy droższe słuchawki Shokz OpenRun Pro 2 to już propozycja dla biegaczy o bardzo wysokich wymaganiach. Oferują zaskakująco wysoką jakość dźwięku jak na sprzęt wykorzystujący technologię przewodnictwa kostnego, ale wynika to z faktu, że dodatkowo zostały wyposażone w przetwornik powietrzny odpowiedzialny za basy.

Shokz OpenRun Pro 2 (fot. Shokz)

Elastyczne zaczepy i pałąk gwarantują dobre dopasowanie, minimalny ucisk i stabilne położenie podczas treningu. Konstrukcja cechuje się również wodoodpornością w klasie IP55, a wbudowany akumulator jest w stanie zapewnić nawet 12 godzin działania. W razie czego zaś wystarczy 5-minutowe doładowanie, by uzyskać 2,5 godziny odtwarzania.

Najważniejsze cechy słuchawek Shokz OpenRun Pro 2:

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz,

łączność: Bluetooth 5.3,

kodeki: SBC,

aktywna redukcja szumów (ANC): nie,

czas pracy: 12 godzin,

odporność: IP55,

cena i dostępność:

A słuchawki nauszne do biegania?

Pewną popularnością wśród biegaczy cieszą się też słuchawki nauszne, ale nie stanowią one optymalnego wyboru, przede wszystkim ze względu na stosunkowo dużą wagę, mniej stabilną konstrukcję i gorszą wentylację.

Trudno też byłoby faktycznie polecić jakieś konkretne modele – w przeciwieństwie do słuchawek dokanałowych, w których można zmienić gumki, by uzyskać lepsze dopasowanie, nauszne słuchawki trzeba po prostu przymierzyć.