Minęły dwa miesiące, cena zjechała o 1500 złotych. Tak tanieje flagowy Honor Magic 7 Pro

Układ mobilny Snapdragon 8 Elite zadomowił się już w wielu flagowych urządzeniach dedykowanych na 2025 rok. Jeżeli planujecie połączyć flagowy procesor z resztą kapitalnych parametrów w świetnej cenie, to właśnie trafiła się okazja na nowego Honora.

Szybka przypominajka specyfikacji Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7 Pro zadebiutował na polskim rynku w połowie stycznia 2025 roku. W kwestii mocy należy on do smartfonowej czołówki, dzięki obecności wspomnianego już procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite. W jego towarzystwie obraca się 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci wbudowanej. Front to natomiast okazja, aby nacieszyć oczy 6,8-calowym panelem OLED LTPO o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz.

Oprócz tego przód zaskakuje obecnością dodatkowego czujnika głębi, który – wspólnie z obiektywem z matrycą 50 Mpix – dba o bezpieczne odblokowywanie urządzenia twarzą. Oprócz tego właściciel zyskuje dostęp do trzech aparatów z tyłu – głównego 50 Mpix, ultraszerokokątnego 50 Mpix i teleobiektywu 200 Mpix z 3-krotnym zoomem. Nad długą pracą czuwa akumulator o pojemności 5280 mAh i opcją szybkiego ładowania 100 W (oraz bezprzewodowego ładowania 80 W).

Honor Magic 7 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Flagowy smartfon ze srogim rabatem. Honor Magic 7 Pro taniej o 1500 złotych względem premierowej ceny

Jeżeli jednak nie przemawiają do Was suche liczby, musicie zaufać Kasi, która wystawiła niedawno Honor Magic 7 Pro wysoką ocenę. Smartfon został pochwalony za wyświetlacz, głośniki czy jakość zdjęć. O ideał trudno, więc i tutaj nie obyło się wpadek w postaci jakości wideo, dużej wyspy na aparaty czy mało konkurencyjnej ceny w porównaniu z rywalami. Gdyby jednak cena, wynosząca wtedy 5799 złotych, była sporo niższa…

I tak właśnie jest teraz. Smartfon w szarym odcieniu kolorystycznym dostępny jest w promocji Media Expert w cenie wynoszącej 4299 złotych – to aż o 1500 złotych mniej po 2 miesiącach od premiery i o 700 złotych mniej w porównaniu z cenami z ostatnich 30 dni. Jeżeli jednak Wasze smartfony muszą być jak kawa – czarne – w tej samej cenie zamówicie Honora z bezprzewodową ładowarką w gratisie z Komputronika.

Gdzie kupić? Recenzja Honor Magic 7 Pro ok. 4299 zł Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

W obu sklepach oferta widnieje jako promocja, co oznacza, że jest to czasowa obniżka cen. Żaden z nich nie wspomina jednak do kiedy Honor Magic 7 Pro dostępny będzie do kupienia za takie pieniądze.

Tymczasem ślemy pozdrowienia nieistniejącemu już działowi mobilnemu LG. Kiedyś to właśnie flagowe smartfony LG taniały najszybciej… ;)