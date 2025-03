Aplikacja Google Gemini odświeżona i gotowa na nowe funkcje

Odświeżony interfejs jest właśnie udostępniany użytkownikom Google Gemini. Celem zmian jest dostosowanie aplikacji do nowych funkcji.

Nowy wygląd menu dostępnego pod „plusem”

Jednym z kluczowych elementów interfejsu aplikacji Google Gemini jest przycisk z ikoną plusa. To on zapewnia dostęp do opcji, które pozwalają rozbudować napisany prompt o zdjęcie z aparatu lub galerii, a także o plik znajdujący się na urządzeniu lub Dysku Google.

Dotychczas, po kliknięciu wspomnianego przycisku, pojawiała się lista z czterema elementami – Aparat, Galeria, Pliki i Dysk (na iOS nie ma opcji Dysk Google). Teraz natomiast wyświetlane są cztery większe ikony z wymienionymi przed chwilą opcjami, które ułożone są obok siebie w orientacji poziomej.

Pod ikonami znajduje się możliwość skorzystania z modelu Deep Research, który pozwala na tworzenie szczegółowych raportów badawczych. Wcześniej był on już dostępny, ale wyłącznie w selektorze modeli. Niżej mamy dostęp do funkcji Canvas, która niedawno została oddana w ręce użytkowników i obecnie jest implementowana w aplikacji.

Stary vs. nowy wygląd (źródło: 9to5Google)

Warto przypomnieć, że Canvas w Googe Gemini pozwala na tworzenie, edytowanie i udostępnianie dokumentów oraz kodu. Rozwiązanie ma sprawdzić się zarówno w przypadku generowania wstępnych szkiców, jak i też podczas wprowadzania zmian we wcześniej utworzonych dokumentach. Niestety, nie wszystkie opcje oferowane przez Canvas są dostępne w mobilnej aplikacji. Przykładowo jakiekolwiek edycje wymagają zamknięcia dokumentu, a następnie wprowadzenia nowego prompta w oknie czatu – nie możemy pracować na otwartym dokumencie.

Zmiany są już wprowadzone w przypadku aplikacji Google Gemini na Androida i iOS. W związku z tym, że proces przebiega stopniowo, niektórzy muszą dłużej poczekać. Na moim smartfonie (Google Pixel 9, Android 15) jeszcze nie widzę wymienionych nowości. Nie mogę z nich korzystać również na iPhonie.

Aplikacja Google Gemini pozwala wygenerować podcasty audio

Wcześniej mogliśmy usłyszeć, że Google Gemini zyska funkcję tworzenia podsumowań audio. Zadaniem tego rozwiązania jest przekształcenie dokumentów, slajdów, a nawet rozbudowanych raportów badawczych w dyskusję przypominającą podcast.

Tworzenie podsumowania audio (źródło: 9to5Google)

Nowość udostępniana jest właśnie w aplikacji mobilnej. Po dodaniu dokumentu zobaczymy stosowną podpowiedź – wystarczy ją wybrać. Co ciekawe, po wygenerowaniu podsumowania nie możemy go odtworzyć bezpośrednio Google Gemini – aplikacja nie ma wbudowanego odtwarzacza audio. Zamiast tego plik otwierany jest w oknie przeglądarki internetowej (domyślnie w Google Chrome).

Podsumowania audio wprowadzane są już na Androidzie i iOS. Obecnie jednak obsługiwany jest tylko język angielski.