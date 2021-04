Honor 50 Pro+ będzie flagowcem z krwi i kości. Takie smartfony lubimy

Już w styczniu 2021 roku Honor zaprezentował atrakcyjnie wyglądający i świetnie wyposażony smartfon Honor V40, jednak prawdziwy flagowiec dopiero nadchodzi i będzie nim Honor 50 Pro+. Znamy już pełną specyfikację tego modelu, który może skraść serce niejednego klienta.

Specyfikacja Honor 50 Pro+ ujawniona. To będzie flagowy smartfon z krwi i kości

Specyfikacja Honor 50 Pro+ będzie prawdziwie topowa. Smartfon zostanie wyposażony w najwydajniejszy, dostępny obecnie, procesor do urządzeń mobilnych z Androidem, tj. Qualcomm Snapdragon 888 2,84 GHz ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6. Do tego zaoferuje co najmniej 8 GB LPDDR5 RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1, ale można się spodziewać, że producent przygotuje więcej konfiguracji.

Specyfikacja Honor 50 Pro+ (źródło: Master Lu Weibo)

Na przodzie smartfona znajdzie się wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości 2K, który zapewni obsługę formatu HDR10+ i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, a także ekranowy czytnik linii papilarnych. Ponadto w jego prawym bądź lewym górnym rogu znajdzie się otwór na podwójny aparat do selfie i rozmów wideo – główny o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2) i dodatkowy 8 Mpix (prawdopodobnie z obiektywem ultraszerokokątnym).

Specyfikacja Honor 50 Pro+ obejmować będzie również potrójny aparat na panelu tylnym z głównym o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8). Obok niego znajdą się ultraszerokokątny z sensorem 13 Mpix (f/2.2) i tzw. teleobiektyw wykorzystujący 8 Mpix matrycę (f/2.4), a także dodatkowy czujnik ToF.

Specyfikacja Honor 50 Pro+ (źródło: Master Lu Weibo)

Co ciekawe, jak możecie zobaczyć na grafice na samej górze, moduł aparatu głównego prawdopodobnie zostanie umieszczony na podobnej wyspie, jak aparaty na panelu tylnym w nadchodzących flagowcach z serii Huawei P50. Wygląda na to, że prace nad rodziną Honor 50, która będzie składać się z co najmniej trzech modeli, rozpoczęły się jeszcze przed odejściem marki Honor spod skrzydeł Huawei.

Na kilka tygodni przed oficjalną premierą, która podobno zaplanowana jest na koniec maja 2021 roku, wiemy też, że specyfikacja Honor 50 Pro+ obejmować ma również akumulator o pojemności 4400 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 66 W i bezprzewodowo z mocą 50 W.

Spodziewamy się, że Honor 50 Pro+ zadebiutuje najpierw w Chinach, a dopiero później (być może) także na innych rynkach.