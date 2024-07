Ten telefon pomogą tworzyć rodzice. Polscy opiekunowie też mogą się zgłaszać

Firma HMD chce stworzyć alternatywę dla obecnie używanych smartfonów. Telefon miałby wspomagać w zachowaniu zdrowia psychicznego dzieci, które coraz częściej na jednym z pierwszych miejsc stawiają cyfrowy świat i social media, co udowadniają wyniki zleconych przez przedsiębiorstwo badań.

Alternatywa dla smartfona zadba o zdrowie psychiczne

Żyjemy w czasach, gdzie smartfon to nie tylko nasz sposób na kontakt z innymi ludźmi, ale także portfel, klucz, aparat i mnóstwo innych rzeczy w jednym urządzeniu. Czy to dobrze, czy też źle? Zdania są bardzo podzielone i na to pytanie nie ma właściwej odpowiedzi. Wiemy jednak, w jaki sposób cyfrowy świat wpływa na nas oraz najmłodszych.

HMD – producent smartfonów, związany z firmą Nokia – zlecił przeprowadzenie ankiety na temat wpływu inteligentnych telefonów na zdrowie psychiczne dzieci. W badaniu uczestniczyło ponad 10 tysięcy rodziców. Okazuje się, że ponad połowa tych opiekunów żałuje, że w ręce dziecka powierzyła smartfon.

Przedsiębiorstwo ma zamiar podjąć współpracę z rodzicami. Jej efektem ma być linia urządzeń, które staną się alternatywą dla obecnie dostępnych na rynku smartfonów.

Firma nie po raz pierwszy angażuje się w – jak to nazywa – cyfrowy detoks. Już wcześniej pojawiały się pomysły tzw. głupich telefonów dedykowanych dla osób, które chcą porzucić to uzależnienie naszych czasów i ograniczyć czas spędzany w internecie, w tym w mediach społecznościowych.

Aby wziąć udział w projekcie Better Phone Project można zapisać się poprzez stronę internetową.

Wyniki badań zleconych przez HMD

Ankieta przeprowadzona na zlecenie producenta smartfonów pozwoliła sprawdzić opinię 10 tysięcy rodziców pochodzących z Niemczech, Wielkiej Brytanii, a także Australii, Indii i USA. Okazuje się, że inteligentny telefon przekazywany jest młodym średnio w wieku 11 lat.

Aż 64% respondentów wskazało, iż smartfon negatywnie wpływa na sen dziecka. 61% uważa, że korzystanie z takiego urządzenia redukuje liczbę aktywności fizycznej u młodych osób, a ponad połowa obawia się zmniejszenia czasu spędzanego w realnym świecie ze znajomymi.

55% rodziców przyznało się, iż smartfon był powodem wielkich kłótni, w prawie połowie przypadków opiekunowie zauważyli zmianę w osobowości, a 1/3 wspomniała, że dziecko zaczęło mieć problemy z akceptacją własnego ciała.

Jednocześnie, ponad połowa respondentów zauważa przydatność smartfonów i ich pozytywny wpływ na dzieciaki, szczególnie pod względem korzyści edukacyjnych oraz utrzymywania kontaktu z rówieśnikami.

Trzeba więc przyznać, że akcja rozpoczęta przez HMD i rodziców, którzy zgłoszą się do projektu, oraz stworzenie alternatywy dla smartfona mogą przynieść wiele dobrego. Opiekunowie muszę się jednak spieszyć, bo liczba dzieci uzależnionych od social mediów nieustannie rośnie.