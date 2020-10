Tego jeszcze nie grali – smartfon z modemem 5G i systemem z czasów, gdy o 5G w telefonach nikt nie słyszał

5G to technologia przyszłości, bo na pewno jeszcze nie teraźniejszości, choć staje się coraz bardziej dostępna. Ten smartfon połączy to, co będzie, z tym, co już było i wydawało się, że odeszło w zapomnienie.

5G powolutku wchodzi pod strzechy

O technologii 5G mówiło się już od kilku lat, ale dopiero w 2020 roku zainteresowali się nią użytkownicy urządzeń mobilnych. Wynika to z faktu, że w tym roku operatorzy zaczęli udostępniać tę technologię swoim klientom i może z niej korzystać coraz więcej osób.

Minie jeszcze wiele czasu, aż sieć piątej generacji stanie się powszechnie dostępna, ale producenci urządzeń mobilnych już od zeszłego roku przygotowują się na tę ewolucję. Wydawałoby się, że nowe powinno wypierać stare, ale ten przykład pokazuje, że da się to połączyć, nawet jeśli akurat w tym przypadku nie powinno mieć to miejsca.

Oto smartfon z 5G z 2020 roku z systemem z… 2018 roku – Hisense HNR551T

W bazie chińskiej agencji certyfikującej TENAA pojawił się nowy smartfon – Hisense HNR551T. Niektórzy z Was prawdopodobnie przynajmniej raz natknęli się na tę markę, ponieważ ma ona w swojej ofercie wiele ciekawych… okazów.

Hisense HNR551T, podobnie jak większość nowo debiutujących smartfonów, obsłuży sieć 5G – umożliwi mu to ośmiordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,0 GHz z modemem 5G (prawdopodobnie MediaTek Dimensity 720).

Hisense HNR551T (źródło: TENAA via GizmoChina)

Zaskakujące jest jednak to, że smartfon po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie, czyli oprogramowania, które miało swoją premierę w 2018 roku. Co więcej, użytkownicy raczej nie mają co liczyć na aktualizację do nowszego wydania, bowiem wówczas producent prawdopodobnie od razu zainstalowałby Androida 10.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

W 2018 roku jeszcze nikt nie myślał o zakupie smartfona z modemem 5G – pierwsze zaczęły się pojawiać dopiero na początku 2019 roku (m.in. Samsung Galaxy S10 5G i Xiaomi Mi Mix 3 5G). Hisense HNR551T połączy więc przyszłość z przeszłością, o której powinno się już zapomnieć, wszakże niedawno swoją premierę miał Android 11.

Hisense HNR551T jest jednym z wielu przykładów, że producenci nie zawsze sięgają po to, co nowe, nawet jeśli jest to dostępne od dawna. Na szczęście takie przypadki, jak instalacja przestarzałego oprogramowania, są raczej wyjątkami – znacznie częściej mamy do czynienia z montowaniem podzespołów z solidnym stażem na rynku (głównie procesorów).

Oczywiście Hisense HNR551T nigdy oficjalnie nie trafi do sprzedaży w Polsce – będzie dostępny wyłącznie w Chinach. Ciekawe, czy jego przyszli użytkownicy zwrócą w ogóle uwagę na wersję Androida, czy przymkną na nią oko, bo dzięki niemu będą mogli korzystać z sieci piątej generaci.