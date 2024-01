Sieć Heroo Mobile zwinęła interes. Ludzie zostali bez kontaktu z dziećmi, obsługa klienta nie istnieje

Coś dziwnego stało się z „pierwszą siecią telefonii komórkowej tworzoną z myślą o bezpieczeństwie dzieci”. Pojawiły się głosy, że sieć po prostu nie działa. Nie ma kontaktu z przedstawicielstwem operatora.

Heroo Mobile – co to?

Niewykluczone, że dopiero teraz dowiadujecie się o istnieniu takiej sieci jak Heroo Mobile. Została ona sfinansowana w trzecim kwartale 2020 roku, jako operator komórkowy, którego misją było zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas korzystania z Internetu. Proponowane rozwiązania miały pomóc rodzicom, którzy chcieli uczyć dzieci odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych.

Oprócz klasycznej karty SIM dla dziecka, w skład systemu Heroo wchodziły także specjalne aplikacje dla dzieci i rodziców, pomagające w łatwym zarządzaniu urządzeniem małoletniej osoby. Rodzicom oferowano m.in. blokowanie treści pornograficznych, dostęp do billingu w czasie rzeczywistym, możliwość lokalizowania telefonu dziecka, czy definiowanie numerów zablokowanych. Dzieci z kolei mogły korzystać z własnej apki do zabawy i nauki.

Heroo Mobile miało kilka pakietów, których koszt wahał się od 9 do 39 złotych miesięcznie – w zależności od ilości dostępnych minut i paczki internetu. Usługi świadczono z wykorzystaniem infrastruktury T-Mobile.

Operator, który rozpłynął się w powietrzu

Skontaktowała się z nami Czytelniczka, która od kilku dni nie może korzystać z usług Heroo Mobile. Mimo terminowo opłacanych faktur, z dnia na dzień internet w smartfonie działającym na otrzymanej od sieci karcie SIM przestał działać. Nie da się też wykonywać połączeń głosowych – wygląda to tak, jakby karta została odłączona. Użytkowniczka nie może skontaktować się z obsługą klienta sieci – pod podanym numerem telefonicznym nikt nie odpowiada. Podobnie nikt nie reaguje na próby kontaktu podejmowane przez e-mail.

Postaraliśmy się dotrzeć do Heroo Mobile we własnym zakresie, chyba w każdy możliwy sposób. Ponad 15-minutowe oczekiwanie na infolinii nie przyniosło żadnych rezultatów. Nikt nie odpisał nam z adresu mailowego Obsługi Klienta.

Strona internetowa sieci została odłączona – nie wyświetla się w ogóle. Podobnie jest z kontami firmy w social mediach: niezależnie, czy mówimy to o fanpage’u na Facebooku, kanale YouTube (został zamknięty), stronie LinkedIn, czy profilu na Instagramie (widniejącym jako prywatny). Medialnie Heroo Mobile po prostu nie istnieje.

Sama strona heroo.pl zarejestrowana jest jako własność Move Telecom S.A., platformy startowej dla operatorów wirtualnych. Oferuje prostą drogę do zostania MVNO, co zapewne przydało się twórcom Heroo Mobile.

To jedyne, co udało się zobaczyć na stronie Heroo Mobile (źródło: Heroo Mobile)

Jedyna informacja dotycząca statusu Heroo Mobile pochodzi z bloga Ojcowska Strona Mocy, zarządzanego przez Jarosława Kanię. Był on jednym ze współtwórców Heroo Mobile. W artykule poświęconym projektowi, czytamy w nagłówku:

Uwaga! Ten artykuł powstał, gdy sieć Heroo Mobile wchodziła na rynek. Wygląda jednak na to, że rzeczywistość zweryfikowała założenia, i dziś, po niemal 2 latach ze smutkiem stwierdzam, że projekt przestał być rozwijany. Pozostawiam ten materiał ze względów historycznych, ale póki co, dołączenie do sieci Heroo i korzystanie z wszystkich jej funkcjonalności nie jest możliwe.

Aktualizacja nie ma stopki z datą, ale skoro opis wspomina o okresie „niemal dwóch lat”, można założyć, ze jest już obecna na blogu od dłuższego czasu. Sęk w tym, że widzimy tu ogromną niekonsekwencję. Heroo Mobile najwyraźniej nie miało żadnego problemu z wysyłaniem rachunków za usługi i przyjmowaniem środków. Ze świadczeniem tych usług najwyraźniej było już gorzej.

Zakładając, że liczbę użytkowników tej sieci można pewnie wyrazić maksymalnie dwucyfrowo, możliwe, że poszkodowanych jest niewielu. Jednak kończąc świadczenie usług każdy z nich mógłby spodziewać się SMS-a, e-maila, korespondencji albo choć działającej strony głównej, na której wyświetlony byłby komunikat o wycofaniu się sieci z rynku. Żadnej z takich form kontaktu właściciele Heroo Mobile nie podjęli, pozostawiając osoby, które zaufały „operatorowi dla dzieci” z… ręką w nocniku.

Jeśli operator lub ktokolwiek z grona osób współpracujących przy tym projekcie się do nas odezwie, zaktualizujemy wpis o oficjalny komunikat. Oczywiście o ile sieć, która najwyraźniej już nie istnieje, będzie chciała go przekazać. Jest większa szansa, że zobaczycie go na naszej stronie niż na niedziałającym portalu twórców Heroo Mobile.