Steve Jobs by na to nie pozwolił. Apple zrywa z tradycją

Najwięksi na świecie producenci elektroniki, tacy jak Apple, często swoje działania związane z wydawaniem najnowszych urządzeń opierają o pewien schemat. Wiemy m.in. w jakim okresie można zazwyczaj spodziewać się nowych iPhone’ów. Sprawa nie jest jednak tak oczywista, jeśli chodzi o iPady. Okazuje się, że gigant z Cupertino złamał trwającą od 2010 roku „tradycję”.

Tradycja, którą stworzyło Apple

Trzeba przyznać, że tablety dobrych kilka lat temu były naprawdę hitem. Pamiętam, że w czasach „podstawówki” każdy chciał mieć takie urządzenie. Wraz z szybkim rozwojem smartfonów tablety poszły jednak w odstawkę. Rynek zaczął być znów dla nich łaskawy podczas pandemii koronawirusa, ponieważ od 2020 roku znacznie zwiększyła się ich sprzedaż. Spory udział w zyskach z tego boomu miało również Apple.

O jakiej o „tradycji” trwającej od 2010 roku mowa już w pierwszych słowach tego artykułu? Ten rok nie jest oczywiście przypadkowy, ponieważ to właśnie wtedy świat ujrzał pierwszy tablet stworzony przez Apple, czyli iPad. Od tamtego czasu to właśnie gigant z Cupertino budował pozycję lidera na rynku tego typu urządzeń.

Warto przypomnieć sobie, jakie tablety dołączały do portfolio marki przez lata:

2010 : iPad (1. generacji),

2011 : iPad 2,

2012 : iPad (3. generacji), iPad (4. generacji) i iPad mini (1. generacji),

2013 : iPad Air (1. generacji) i iPad mini 2,

2014 : iPad Air 2 i iPad mini 3,

2015 : iPad mini 4 i iPad Pro 12,9 cala (1. generacji),

2016 : iPad Pro 9,7 cala,

2017 : iPad (5. generacji), iPad Pro 12,9 cala (2. generacji) i iPad Pro 10,5 cala,

2018 : iPad (6. generacji), iPad Pro 11 cali (1. generacji) i iPad Pro 12,9 cala (3. generacji),

2019 : iPad (7. generacji), iPad Air (3. generacji) i iPad mini (5. generacji),

2020 : iPad (8. generacja), iPad Air (4. generacji), iPad Pro 11 cali (2. generacji) i iPad Pro 12,9 cala (4. generacji),

2021 : iPad (9. generacji), iPad mini (6. generacji), iPad Pro 11 cali (3. generacji) i iPad Pro 12,9 cala (5. generacji),

2022 : iPad (10. generacji), iPad Air (5. generacji), iPad Pro 11 cali (4. generacji) i iPad Pro 12,9 cala (6. generacji).

Jak widać, w kolejnych latach, po wprowadzeniu na rynek pierwszej generacji iPada, pojawił się także iPad mini, a następnie iPad Air oraz iPad Pro. Nowe tablety Apple były przez markę prezentowane co roku, ale w 2023 roku powstała pewna wyrwa.

Teraz możemy już to powiedzieć to ze 100% pewnością: Apple przerwało trwającą 12 lat tradycję i po raz pierwszy od tak długiego czasu, w zeszłym roku na rynku nie pojawił się żaden nowy iPad. Jedyną premierą związaną z tą rodziną urządzeń był Apple Pencil ze złączem USB typu C.

Jaka przyszłość czeka iPady?

Według portalu macrumors taka przerwa w wydawaniu nowych iPadów nie jest z pewnością przypadkowa. Może to sugerować, że producent zamierza wprowadzić znaczące zmiany dotyczące strategii firmy związanej właśnie z tabletami. Może mieć to również związek z pojawiającymi się głosami krytyki, które mówią o zbyt dużej złożoności oferty Apple w tym zakresie oraz tego, że zmiany pomiędzy poszczególnymi generacjami nie są aż tak duże, jak można by tego oczekiwać.

Serwis, powołując się na analityków rynku twierdzi jednak, że 2024 rok przyniesie istotne zmiany w ofercie tabletów Apple. Oczekuje się m.in. sprzętowego odświeżenia wszystkich iPadów. Mówi się także o wprowadzeniu na rynek pewnej nowości w postaci 12,9-calowego iPada Air. Może to oznaczać, że w tym roku zobaczymy aż sześć nowych modeli. W przedpremierowych doniesieniach pojawiają się informacje, że iPad Pro zaoferuje wiele nowości, w tym wyświetlacz OLED oraz chip M3 pod maską.