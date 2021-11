Mysz Logitech G303 Shroud Edition wkrótce na waszych biurkach. To przeróbka modelu sprzed 5 lat

Producent peryferiów dla graczy, Logitech G oraz były zawodowy gracz, a obecnie streamer, Michael „Shroud” Grzesiek, wspólnie przeprojektowali znaną wśród graczy myszkę, a efekt ich pracy wkrótce przetestujecie osobiście.

Jest to ulubiona mysz wspomnianego Michaela Grześka, znanego pod pseudonimem „Shroud”; byłego e-sportowca, grającego w latach 2014-2018 dla zespołów Cloud9 w Counter Strike: Global Offensive. Po zakończeniu kariery zajął się streamowaniem, nadal skupiając się na pierwszoosobowych strzelankach (ostatnio są to m.in. Valorant oraz Battlefield 2042).

Tworząc nową, bezprzewodową wersję Logitech G303, firma nawiązała ścisła współpracę z Shroudem. Celem było ulepszenie oryginalnej konstrukcji a zarazem spełnienie wymagań, jakie narzucił Grzesiek. Zmianie uległo położenie przycisków bocznych oraz przełączników. Dodatkowo, urządzenie znacznie odchudzono oraz pozbyto się okablowania, zamieniając sprzęt w mysz bezprzewodową.

„Nie jest tajemnicą, że Shroud poważnie traktuje swoją grę, a posiadanie odpowiedniego sprzętu jest ważne dla jego sukcesu. […] Jeśli jesteś fanem Shrouda i chcesz mieć to samo narzędzie, którego on używa, to jest to mysz dla Ciebie.”

Ujesh Desai, dyrektor generalny Logitech G