W końcu poznaliśmy część specyfikacji Google Pixel Tablet

Pracę nad pierwszym w historii tabletem marki Google Pixel cały czas trwają i firma nie robi z tego żadnej tajemnicy. Gigant z Mauntain View nie zdradza jednak szczegółów dotyczących tego urządzenia. Dzięki doniesieniom pojawiającym się w sieci poznaliśmy część jego specyfikacji.

Google Pixel Tablet – co o nim wiemy?

Do tej pory poznaliśmy już design przygotowywanego przez Google tabletu, który nawiązuje do całej serii Pixel. Warto tu przypomnieć, że ramki wokół ekranu tego urządzenia są naprawdę grube i nie wygląda to zbyt dobrze.

Nowe informacje dotyczą również wersji kolorystycznych. Do tej pory Pixel Tablet pojawiał się na renderach w kolorze białym i zielonym. Serwis 9to5google twierdzi jednak, że firma przygotowuje jeszcze dwa kolory obudowy tabletu. To znaczy, że w sumie będzie występować on w 4 wariantach.

Całkiem niedawno grafiki przedstawiające urządzenie ujawniły, że może ono zyskać nowy przycisk na krawędzi obudowy, w pobliżu tylnej kamery. Zdaje się potwierdzać to wcześniejsze przypuszczenia, że będzie on wykorzystywany jako przełącznik trybu wykorzystania kamery i mikrofonu.

Pixel Tablet (źródło: Made by Google)

Tablet Google będzie mógł też być z pewnością wykorzystywany jako centrum sterowania inteligentnego domu. Możliwe będzie podłączenie go do stacji dokującej, co sprawi, że będzie miał on sporo wspólnego z ekranami Google Nest.

Teraz mam dla Was garść nowych informacji o tym urządzeniu. Według nieoficjalnych informacji, Google Pixel Tablet ma zostać wyposażony w procesor Tensor G2, który będzie wspierany przez 8 GB RAM. Urządzenie będzie występować w dwóch wariantach pamięci wewnętrznej. Ponadto na pokładzie ma znaleźć się Android 13.

Premiera tego urządzenia zaplanowana jest na 10 maja, kiedy to odbędzie się wydarzenie Google I/O.

Składany smartfon Google. Znamy już jego cenę

Tego samego dnia co tablet, zaprezentowane ma zostać jeszcze jedno przełomowe dla firmy urządzenie, czyli pierwszy składany smartfon Google. To również sprzęt owiany pewną tajemnicą, o którym nie wiemy jeszcze wszystkiego. Ostatnio jednak informowaliśmy Was o tym, że ten smartfon może kusić dużą pojemnością akumulatora, która wyniesie 5000 mAh.

Google Pixel Fold (fot. OnLeaks/Howtoisolve)

Na swoim twitterowym profilu Jon Prosser umieścił informacje, z których wynika, że zamówienia przedsprzedażowe w Google Store ruszają już 10 maja, natomiast przedsprzedaż u partnerów ruszy 30 maja 2023 roku. Regularna dostępność tego smartfona ma rozpocząć się od 27 czerwca.

Wśród nieoficjalnych doniesień pojawiła się także cena. Google Pixel Fold ma kosztować 1799 dolarów, czyli równowartość 7605 złotych. Taka cena nie wróży najlepiej temu urządzeniu, ponieważ jest ona wyższa niż aktualna cena Samsunga Galaxy Z Fold 4, który ma już wypracowaną pozycję na rynku.