Nowy głośnik JBL nie odstąpi Cię nawet na krok (i koło)

Jeżeli należycie do grona osób, które praktycznie wszędzie lubią zabierać ze sobą muzykę, ale lubią od czasu do czasu pozwolić odpocząć uszom od słuchawek, to JBL Wind 3S może być Waszym wyborem numer jeden.

JBL Wind 3S – wyjątkowy głośniczek

Nowy bezprzewodowy sprzęt audio JBL to bez wątpienia małe urządzenie o sporych możliwościach. Konstrukcję oparto na przetworniku 43 na 47 mm z pasmem przenoszenia wynoszącym 110 Hz – 20 kHz, z kolei moc wyjściowa JBL Wind 3S to 5 W RMS. Transmisja dźwięku odbywa się za pomocą technologii Bluetooth 5.0 z profilami A2DP 1.3 oraz AVRCP 1.6. Ważniejsze jednak od tego, co oferuje głośnik na papierze, jest wszechstronność oferowanego zestawu.

Źródło: JBL

JBL Wind 3S powstał z myślą zarówno o osobach, które lubią słuchać muzyki z głośników na plaży, na spacerze czy na hulajnodze. Każdy oferowany zestaw wyposażono bowiem dodatkowo w specjalny uchwyt dedykowany urządzeniu. Dzięki niemu możemy je przymocować do wszystkiego, co wykorzystuje w swojej konstrukcji okrągłą rurę. Wind 3S może zatem powędrować na rowerową kierownicę, uchwyt wózka dziecięcego czy drążek od wspomnianej wyżej hulajnogi. Producent przygotował również dwa ustawienia equalizera – „Sport” i „Bass”, które poprawią brzmienie na zewnątrz oraz w pomieszczeniach.

Na rower lub w góry

A co, jeżeli chcecie korzystać z głośnika na pieszej wędrówce? Nic prostszego, po prostu wysuwacie go z uchwytu i korzystacie z wbudowanego na głośniku klipsa, dzięki któremu przypniecie Wind 3S do ubrania, paska lub plecaka. Zarówno z klipsem, jak i na kierownicy obsługa jest bardzo intuicyjna dzięki przyciskom znajdującym się na froncie obudowy. Nie musicie się również bać, gdy w podróży zastanie Was deszcz – głośnik cechuje się odpornością na pył i wodę na poziomie IP67.

Źródło: JBL

Zestaw może grać bez przerwy nawet do 5 godzin. Za pomocą kabla USB-C akumulator o pojemności 1050 mAh naładujecie w ok. 2,5 godziny. Sprzęt pojawi się wkrótce w sprzedaży m.in. w oficjalnym sklepie producenta, a jego sugerowana cena została ustalona na 369 złotych.