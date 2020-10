W Halo: The Master Chief Collection zagramy w 4K i 120 FPS na nowej generacji konsol

Odliczanie czas zacząć! Już tylko 21 dni dzieli nas od premiery Xbox Series S i Xbox Series X. Microsoft dba więc o to, by ciągle informować nas o tym, w co zagramy na jego nowej generacji konsol. Tyczy się to nie tylko nowych gier, ale i starych, w ramach wstecznej kompatybilności, która może zaoferować znaczne zwiększenie rozdzielczości i ilości FPS w niektórych kultowych tytułach — takich jak, chociażby Halo.

4K i 120 fps w Halo: The Master Chief Collection na Xbox Series X

Halo to jedna z najbardziej uznanych serii gier wideo w historii, praktycznie każda główna część tego cyklu utrzymuje średnią recenzji na poziomie ponad 85 punktów na 100 w serwisie Metacritic. To ogromne osiągnięcie, bo mało która seria gier wideo może pochwalić się tak dużą grupą fanów przez tyle lat.

Nie ma co się jednak dziwić, bo nic nie jest tu dziełem przypadku. Każda odsłona Halo trzyma po prostu wysoki poziom, a Microsoft dodatkowo dba o to, by fani mieli w co grać — chociażby w odświeżone poprzednie części w postaci fenomenalnego Halo: The Master Chief Collection.

Klasyczne Halo wkracza w nową generację!



✅Pełna optymalizacja dla Series X|S



✅120 FPS w kampanii i multiplayerze



✅Poprawiony split-screen & i rozdzielczość 4K na Series X



Darmowa aktualizacja będzie dostępna 17 listopada dla wszystkich właścicieli i abonentów #XboxGamePass pic.twitter.com/jPWg0STY0d — Xbox Polska (@XboxPL) October 20, 2020

Jak można było się domyślić, kolekcja Halo dostanie pełne wsparcie dla konsol nowej generacji Microsoftu. W 120 klatkach na sekundę zagramy zarówno na Xbox Series X, jak i na nieco słabszym Xbox Series S — i to nie tylko w kampanii fabularnej, ale i również w trybie wieloosobowym. Jednak to nie wszystko, bo na „X” odpalimy grę również w rozdzielczości 4K!

Spodziewać się możemy jeszcze kilku pomniejszych ulepszeń, między innymi poprawionego trybu kanapowej kooperacji. Z pewnością osłodzi to fanom Xboksa oczekiwanie na Halo Infinite.

Kiedy premiera wspomnianej aktualizacji?

Darmowa aktualizacja Halo: The Master Chief Collection na Xbox Series S | X będzie dostępna tydzień po premierze tychże konsol — czyli 17 listopada 2020 roku. Ulepszenie będą mogli pobierać nie tylko posiadacze pudełkowych i cyfrowych wersji gry, ale i również abonenci Xbox Game Pass — którzy dostęp do kolekcji Halo dostają w ramach wykupionego abonamentu.

Na Halo: The Master Chief Collection składa się aż 6 gier: Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, a także Halo 4. Kolekcja ta swoją premierę miała w 2014 roku na Xboksie One, rok temu Halo: The Master Chief Collection trafiło również na PC — teraz pora więc na nową generację konsol.

