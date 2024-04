Ankieter zapuka do Twoich drzwi i zapyta, ile zarabiasz. Tysiące Polaków na liście

Jeśli jesteście jednym z wylosowanych obywateli, to możecie spodziewać się, że już niedługo otrzymacie list. Będzie to zapowiedź wizyty ankietera Głównego Urzędu Statystycznego. Pytania będą dotyczyć warunków mieszkaniowych, poziomu życia i źródła dochodu. Dlaczego Urząd musi to wiedzieć?

GUS wylosował tysiące Polaków

Główny Urząd Statystyczny dostarcza nam każdego roku dokładnych danych dotyczących nie tylko gospodarki i poziomu inflacji, ale także tych dotyczących indywidualnego życia Polaków. Najnowsze badanie ma sprawdzać, w jakich warunkach żyje i ile zarabia „statystyczny” mieszkaniec naszego kraju. Na pytania dotyczące tych tematów nie będą jednak musieli odpowiadać wszyscy, ale jedynie wybrani obywatele.

Do ponad 23000 Polaków dotrą (do niektórych z nich już dotarły) listy z podpisem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Będą one zawierały informacje o nadchodzącej wizycie ankietera, który ma zbadać sytuację materialną gospodarstw, w tym źródła i poziom ich dochodów. Portal TVN24 zapytał o to badanie GUS i uzyskał odpowiedź, że „celem badania jest pozyskanie aktualnych i porównywalnych na poziomie krajów Unii Europejskiej danych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i innych aspektów warunków życia”.

Treść pisma wysyłanego do Polaków przez GUS (źródło: TVN 24)

O co zapyta ankieter?

GUS poinformował również, że zbierane informacje będą dotyczyć różnych aspektów życia respondentów, w tym warunków mieszkaniowych, poziomu i źródeł dochodów, ogólnej sytuacji materialnej, stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb, stanu zdrowia, uczestnictwa w procesie edukacji oraz formalnej opieki nad dziećmi, aktywności ekonomicznej na rynku pracy oraz cech demograficznych respondentów.

Tytułowa wizyta ankietera wcale nie musi nastąpić, ponieważ odpowiedzieć na pytania można także bezkontaktowo. Badanie przeprowadzane jest poprzez różne metody zbierania danych, które obejmują bezpośredni wywiad realizowany przez ankietera statystycznego, wywiad telefoniczny również prowadzony przez ankietera oraz samospis internetowy, który dotyczy pytań z formularza indywidualnego.

Ponadto w liście wysłanym do obywateli Urząd zapewnia, że mogą być oni spokojni o swoje dane, ponieważ zostają one automatycznie objęte tajemnicą statystyczną. Badanie będzie przeprowadzone na terenie całego kraju przez Główny Urząd Statystyczny od 22 kwietnia do 26 czerwca 2024 roku.

Dajcie znać w sekcji komentarzy, jeśli również jesteście w tym ekskluzywnym gronie, które otrzymało list z GUS-u.