HMD zaczyna od wpadki. Zdjęcia smartfonów były zbyt piękne

Nie tak powinno się witać z użytkownikami. Firma HMD w ubiegłym tygodniu zaprezentowała pierwsze smartfony sygnowane własną marką (a nie Nokią, jak do tej pory). Okazuje się, że towarzyszące tej zapowiedzi grafiki wprowadzały klientów w błąd. Krótko mówiąc: urządzenia nie wyglądają w rzeczywistości równie dobrze, co na zdjęciach.

Wpadka HMD. Smartfony Pulse nie wyglądają jak na renderach

I nie chodzi o podciągnięcie kolorów czy efektowne refleksy. Na opublikowanych grafikach smartfony HMD Pulse i Pulse+ miały malutkie wycięcie na oczko aparatu z przodu i supersmukłą ramkę wokół ekranu (równie cieniutką przy każdej krawędzi). W rzeczywistości zaś wycięcie jest dużo większe, podobnie jak „podbródek”. Różnica jest naprawdę wyraźna.

Dyrektor ds. marketingu w HMD Global, Lars Silberbauer, zapewnia klientów, że nie było to bezczelne kłamstwo, lecz pomyłka powstała na etapie przygotowań renderów. Napisał w mediach społecznościowych, że nie było to działanie intencjonalne i zapowiedział korektę ilustracji w najszybszym możliwym terminie. I dotrzymał słowa – wprowadzające w błąd grafiki zostały już zastąpione autentycznymi.

Porównanie starych i nowych renderów Pulse (po lewej) oraz Pulse+ (po prawej) | źródło: NotebookCheck

Tego typu pomyłki oczywiście zdarzają się i będą się zdarzać. Na niekorzyść fińskiej marki bez wątpienia działa jednak fakt, że mówimy tu o urządzeniach, którymi przywitała się ze swoimi klientami. Trudno zatem nazwać taki start dobrym.

Kilka słów o serii Pulse

Poza tą wpadką jednak modele z serii HMD Pulse to całkiem ciekawe urządzenia, choć trzeba od razu zaznaczyć, że wyłącznie dla osób, które mają nieco niższe wymagania. Cała trójka to modele z pogranicza niskiej i średniej półki – ich ceny mieszczą się w granicach od ~600 do ~800 złotych. Charakterystyczną cechą w tej serii jest ponadto wysoki poziom naprawialności.

Co jeszcze oferują? Sercem każdego z trzech urządzeń jest ośmiordzeniowy procesor Unisoc T606, któremu towarzyszyć może od 4 do 12 GB RAM i od 128 do 256 GB pamięci na pliki. Wszystkie mają też 6,56-calowe wyświetlacze HD+ o częstotliwości odświeżania 90 Hz oraz akumulatory o pojemności 5000 mAh.

Największe różnice pomiędzy nimi można zobaczyć w aparatach. HMD Pulse Pro dysponuje kamerami 50 Mpix z tyłu i z przodu, Pulse+ ma 50 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu, a podstawowy model – 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu.