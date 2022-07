Xiaomi uderzy w tablety. Będzie duży wybór i konkurent dla Galaxy Tab S8 Ultra

Xiaomi skupiało się ostatnio głównie na smartfonach, ale nie znaczy to, że firmę nie interesują także inne segmenty rynku. Wręcz przeciwnie – za jednym zamachem może zaprezentować kilka propozycji nowych tabletów.

4 nowe tablety Xiaomi

Zgodnie z doniesieniami z Chin, Xiaomi pracuje obecnie nad czterema nowymi tabletami, o rozmiarach od 10,4″ aż do 14″, który może być tańszą alternatywą wobec dużego Samsunga Galaxy Tab S8 Ultra. Jeśli więc te wieści są dokładne, możemy spodziewać się premiery całej rodziny urządzeń z serii Xiaomi Pad 6.

Warto przypomnieć, że Xiaomi Pad 5 oraz Xiaomi Pad 5 Pro to tablety, które mają na karku blisko rok. Najbliższe miesiące byłyby więc idealne, by zaprezentować kolejną generację urządzeń z większą przekątną ekranu.

Xiaomi Pad 5 (fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

Pełny wybór dla fanów marki

Przekrój spodziewanej oferty Xiaomi jest interesujący. Najwyraźniej, podstawowym modelem będzie tablet z ekranem 11 cali. Oprócz niego, mogą zostać zaprezentowane kolejne: 10,4-calowy, 12,6-calowy oraz 14-calowy.

Źródło powyższych informacji twierdzi, że ceny urządzeń będą bezpośrednio skorelowane z ich rozmiarem. Większe sprzęty dostaną też mocniejsze podzespoły. Gdyby rozpisać sobie wszystkie spodziewane modele, to można by założyć, że 12,6-calowy tablet to Xiaomi Pad 6 Pro. W takim wypadku spodziewalibyśmy się ulepszenia procesora z obecnego w Pad 5 Pro Snapdragona 870 na Snapdragona 888.

Model bazowy też powinien zostać ulepszony. Zatem zamiast Snapdragona 860 powinniśmy korzystać w nim ze Snapdragona 870, którego Xiaomi „wyjmie” z ubiegłorocznej wersji Pro.

Chyba najwięcej uwagi dostanie 14-calowiec. Wychodzi na to, że będzie to najbardziej wypasiony sprzęt z rodziny. Z takim ekranem stanie się konkurencją dla innych tabletów z ogromnymi wyświetlaczami – na przykład z Galaxy Tab S8 Ultra od Samsunga. Można tylko się domyślać, jaki procesor może wylądować w tym modelu: Snapdragon 8 Gen 1, a może nawet opcja „z plusem”?

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – to z nim zmierzy się 14-calowy tablet Xiaomi (fot. Tabletowo)

Wśród wymienionych urządzeń znajduje się także tablet z ekranem 10,4 cala. Jako najmniejszy, może być też najtańszy. Niewykluczone, że Xiaomi przesunie go do premiery pod szyldem Redmi. Wtedy producent bezproblemowo będzie mógł skorzystać z procesora MediaTeka.