Nowy system infotainment Tesli jest równie mocny jak PlayStation 5. Zagramy na nim nawet w Cyberpunka 2077

Nowa Tesla Model S zachwyci osiągami nie tylko na drodze, ale również podczas grania w gry i korzystania z systemu infotainment. Zastosowany w niej komputer ma moc obliczeniową zbliżoną do PlayStation 5.

AMD w elektrycznym samochodzie

Elon Musk, dyrektor generalny Tesli, podczas prezentacji Modelu S Plaid pochwalił się możliwościami zastosowanego komputera, który będzie montowany w nowych elektrykach. Uwagę zwraca przede wszystkim jego moc obliczeniowa.

Reklama

Zanim przejdziemy do osiągów, skupmy się na tym, co siedzi wewnątrz. Sercem jest procesor AMD Ryzen, a przetwarzaniem grafiki zajmuje się układ AMD RDNA 2. Możemy więc liczyć nie tylko na sprawną pracę oprogramowania, ale również efektowne animacje i wysoką jakość grafiki.

Jak poinformowało samo AMD, system informacyjno-rozrywkowy w odświeżonym elektryku Tesla Model S i Model X zapewnia moc obliczeniową na poziomie 10 teraflopów. Dla porównania PlayStation 5 to 10,28 TFLOP, a układ graficzny w nowym Mercedesie klasy S oferuje „tylko” 0,69 TFLOP.

Najdroższa „konsola”, na której uruchomimy Cyberpunka 2077

Na początku tego roku, gdy nowa Tesla Model S została oficjalnie zapowiedziana, dowiedzieliśmy się, że jej komputer pozwoli uruchomić gry z najwyższej półki. Chodzi o tytuły należące do kategorii Triple-A. Amerykańska firma pochwaliła się, że nie wychodząc z samochodu, bez konieczności podłączania jakiejkolwiek konsoli czy komputera, uruchomimy Wiedźmina 3 lub Cyberpunka 2077.

Elon Musk ostatnio odniósł się do powyższego stwierdzenia. Ekscentryczny miliarder stwierdził, że postawienie na nowoczesną technologię i wydajny komputer zapewni wydajność na poziomie zbliżonym do PlayStation 5. Dodał, że to pierwszy samochód, który oferuje aż taką moc obliczeniową.

Nigdy nie było samochodu, który miałby najnowocześniejszą technologię komputerową, najnowocześniejszy system informacyjno-rozrywkowy, który byłby dosłownie na poziomie PlayStation 5. Tak, może uruchomić Cyberpunka. Elon Musk.

Co więcej, podczas już wspomnianej prezentacji, Tesla pokazała demo Cyberpunka 2077, uruchomionego na komputerze wbudowanym w samochód. Ponadto na Redditcie pojawiły się zdjęcia mające przedstawiać specjalnie zaprojektowany kontroler do gier, aczkolwiek nie brakuje głosów, że tak naprawdę mamy do czynienia z atrapą. To możliwy scenariusz, bowiem w materiałach wideo z prezentacji widoczny jest inny kontroler, mocno przypominający ten od Xboksa.

Za najdroższą konsolę do gier, pozwalającą uruchomić Cyberpunka 2077, trzeba będzie zapłacić 130 tys. dolarów. Właśnie na tyle Tesla wyceniła Model S Plaid. Naprawdę drogo, ale należy pamiętać, że inne konsole nie oferują funkcji… samochodu elektrycznego.