Martwy miesiąc w PlayStation Plus

Sony ostatnio lubi straszyć graczy. To trzecie PlayStation Plus z rzędu, w którym gracze znajdą co najmniej jedną grę w klimatach horroru. Wbrew pozorom, tutaj mamy aż dwa takie tytuły.

WWE 2K24

Zanim jednak porozmawiamy o horrorach, z jakimi będą mogli zmierzyć się gracze w październikowym PS Plusie, zacznijmy od kolejnej sportówki do przypisania. Po lipcowej propozycji gry w hokeja i wrześniowym trenowaniu bejsbolu przyszedł czas na wrestling.

Jeżeli wiecie, kto to Rey Mysterio czy Undertaker i odróżniacie clothesline od lariatu, chyba nie muszę Wam tłumaczyć, że jest to dla Was pozycja obowiązkowa. Tytuł zajmie na Waszym dysku ok. 44 GB wolnego miejsca.

Dead Space (2023)

Jeżeli stęskniliście się za zwiedzaniem USG Ishimura, jednak czekaliście na dobry moment, aby powrócić do serii Dead Space, to lepszego momentu chyba nie będzie. Piętnaście lat po premierze na PS3, Xbox 360 i PC Electronic Arts siłami Motive Studios postanowiło przypomnieć graczom, że dobry horror się nie starzeje i wystarczy tylko przypudrować go w kilku miejscach, aby ponownie zachwycić (czy może raczej – nastraszyć) graczy.

Do odpalenia remake’u Dead Space będziecie potrzebowali wygospodarować ok. 31 GB przestrzeni dyskowej.

Doki Doki Literature Club Plus!

Kojarzycie taki gatunek gier: „najlepiej nie czytać o nich zbyt wiele, tylko pozwolić rozgrywce zaskoczyć gracza”? Idealnym przykładem takich tytułów jest m.in. Pony Island, The Stanley Parable, Inscryption czy Frog Fractions. Część osób z pewnością dopisałaby do tej listy Doki Doki Literature Club – tytuł który z zewnątrz wygląda na typowy japoński symulator randkowania, a jest… No właśnie.

Aby nie psuć Wam zabawy powiem tylko, że w oficjalnym wpisie na stronie PlayStation jest napisane, że „Ta gra nie jest odpowiednia dla dzieci i osób, które łatwo wprowadzić w stan niepokoju”. W tym przypadku nie ma wymówki, że „nie mam tyle miejsca na moim PS5” – wystarczy tylko 1,7 GB wolnej przestrzeni, aby zainstalować DDLC Plus.

Kiedy pobierzemy nowości z PlayStation Plus?

Jak zawsze staram się przypominam w tym miejscu, że jeszcze przez kilka dni możecie przypisywać wrześniowego PS Plusa do swoich kont, a dokładniej – do 30 września 2024 roku. Nowa oferta będzie dostępna od 1 października, a okres przypisywania całej trójki wyżej wymienionych gier zamknie się 4 listopada 2024 roku.