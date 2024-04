Wraca rabat na paliwo na stacjach Orlen. Jakie zniżki czekają na kierowców?

Planujesz wycieczkę za granicę? A może na początku maja czeka Cię kilka krótkich, motocyklowych przejażdżek? Nie liczy się dystans – liczy się fakt, że lada chwila będziemy mogli zatankować nasze maszyny nieco taniej.

Maj sprzyja wyjazdom

W tym roku majówka nadzwyczajnie sprzyja odpoczynkowi. Pierwszy dzień maja wypada w środę więc ci, którzy mogą, z pewnością od dawna szykują się na wielodniowy urlop. A skoro samochód to u nas najpopularniejszy środek transportu – niektórzy ostatni dzień kwietnia poświęcą na pakowanie bagaży, sprawdzanie rezerwacji w hotelach i, być może po raz pierwszy od jakiegoś czasu, zatankują auto pod korek.

Na majówkę Orlen ma również coś dla właścicieli aut elektrycznych (fot. Orlen)

Póki co, zakres cen paliw w Polsce prezentuje się następująco (stan na 22-29 kwietnia 2024 roku wg. e-petrol):

benzyna 95 E10 – 6,59-6,70 złotych/litr,

benzyna 98 E5 – 7,25-7,36 zł/l,

olej napędowy – 6,60-6,72 zł/l,

LPG – 2,81-2,88 zł/l.

Jak widać, tanio nie jest. Na szczęście jeśli wstrzymamy się jeszcze chwilę, będziemy mogli sporo zaoszczędzić. Orlen oficjalnie wraca z promocją na paliwo. Na majówkowych zniżkach skorzystają w tym roku nie tylko właściciele tradycyjnych silników spalinowych.

Kiedy i jakie rabaty na stacjach Orlen?

Akcja rozpocznie się w piątek 26 kwietnia i potrwa do 5 maja, do godziny 23:59. Aby skorzystać z promocji, należy być uczestnikiem programu Vitay – zarejestrowanym w aplikacji Orlen Vitay lub korzystającym z tradycyjnej, plastikowej karty. Bez względu na to, który typ paliwa lejemy do naszego auta, rabat wyniesie 30 groszy na litrze. W przypadku osób, które korzystają z Karty Dużej Rodziny, zniżka wzrasta do 40 groszy na litrze. Niestety, na każde konto przypada limit – maksymalnie dwa tankowania do 50 litrów.

A co z podróżującymi elektrykami? Od 1 maja do 5 maja do godziny 23:59 użytkownicy Orlen Charge zapłacą 10% mniej za ładowanie pojazdu na wszystkich stacjach Orlen i w punktach ładowania Energi.

Mam tylko nadzieję, że będziecie mieli więcej szczęścia niż ja, bo nieświadomy ewentualnych promocji zatankowałem niedawno 80-litrowy zbiornik do pełna. ;)