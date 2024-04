Biedronka startuje z nową usługą. Kurier przyniesie Ci piwko i węgiel do grilla

Biedronka poszerza zakres usług o możliwość zamówienia wybranych produktów wprost do domu. Tak, wśród nich mogą być także „procenty”, więc wychodzi na to, że właśnie ruszyło swego rodzaju biedronkowe pogotowie alkoholowe.

Party Express, czyli zestaw imprezowy z dowozem

Biedronka poinformowała o uruchomieniu nowej usługi – i to chyba w idealnym czasie, bo miliony Polaków będzie w najbliższych dniach oddawać się rozrywkom w postaci organizowania ogrodowego grilla. Na takich imprezach nie ma nic gorszego niż nagły brak napojów, opału czy właściwie czegokolwiek innego. I wtedy wchodzi Biedronka – cała na czerwono i w czarne kropki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wiadomości Handlowe, Jeronimo Martins postanowiło poszerzyć nieco możliwości zamówień błyskawicznych, które realizowane są we współpracy z Glovo. Tym razem za pośrednictwem aplikacji będzie można zamówić do domu wszelkiej maści produkty spożywcze – także z pomijanego dotąd działu alkoholi (jeśli nie liczyć Piwniczki Biedronki).

Usługę nazwano Party Express, co wskazuje na asortyment, na którym będzie się skupiać. Będą to typowe produkty „imprezowe”, a więc alkohole, dodatki do drinków, napoje bezalkoholowe, przekąski oraz produkty niespożywcze, przydatne do organizacji udanego grilla w ogrodzie – w tym na przykład węgiel do grilla i akcesoria pokroju jednorazowych talerzyków i sztućców.

Biedronka nietypowym pogotowiem alkoholowym

W Polsce istnieją już usługi, które stawiają sobie za cel dostawy alkoholi o różnej porze dnia i nocy – na przykład znany przynajmniej niektórym Biek. Zresztą Jeronimo Martins czerpie z nich pełnymi garściami, także w kwestii organizacji zamówień.

Usługa rozwijana jest z Glovo, więc zamówione produkty zostaną dostarczone przez kuriera z żółtą paczką na plecach. Dostawy realizowane są również w dni wolne od pracy, czasem nawet do godziny 2. w nocy (zależy to od miasta). Nie trzeba sugerować się godzinami otwarcia najbliższej Biedronki, bo zamówienia kompletowane są w tzw. dark store’ach.

Party Express działa już w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku oraz Łodzi. Można się spodziewać, że wkrótce na listę wciągnięte zostaną także inne miasta.

To już druga tak wygodna usługa Biedronki, po uruchomieniu w lutym bieżącego roku e-sklepu spożywczego.