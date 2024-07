Zagraj w Call of Duty: Modern Warfare III już dziś!

Otwieranie się Xbox Game Pass na kolejne gry wydawane przez Activision było tylko kwestią czasu. Po Diablo IV przyszedł czas na grę z serii Call of Duty, czyli najpopularniejszych na świecie FPS-ów.

Co oferuje Call of Duty: Modern Warfare III?

Zachęcanie Was do spróbowania gamepassowej nowości od Activision to niełatwe zadanie. Nie dlatego, że część osób woli gry wyścigowe czy RPG-i od strzelanek – trudność polega na tym, że możecie przeczytać recenzję Call of Duty: Modern Warfare III autorstwa Maćka, a on nie ocenił tego tytułu zbyt wysoko.

Call of Duty: Modern Warfare III (Źródło: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Jak zatem wybronić CoD:MW III, które dostało w redakcji 5/10? Jest kilka argumentów, które mogą Was przekonać. Po pierwsze, jeżeli i tak opłacacie Xbox Game Pass, wypróbowanie Modern Warfare III nic Was nie kosztuje – inni muszą zapłacić co najmniej 47,99 złotych za abonament w planie Game Pass na PC lub Game Pass Ultimate za 73,99 złotych, co w porównaniu ze startową ceną gry w wysokości 349 złotych jest o wiele łatwiejsze do przełknięcia.

Po drugie, możliwe, że ewentualne glitche i błędy, jakie towarzyszyły grze na premierę zostały już usunięte. Ostatnim argumentem jest fakt, że Call of Duty to dziś seria skupiona na rozgrywkach w sieci – mierną kampanię dla pojedynczego gracza możemy potraktować jako samouczek.

Jeżeli czujecie się choć częściowo przekonani do mojej linii obrony, nie musicie nic zaznaczać w kalendarzu – Modern Warfare III powinien być już dostępny na platformie Xbox Game Pass.

To nie koniec Call of Duty na Game Passie

A co, jeśli Modern Warfare III jest już dla Was skreślone? Cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić Was o wyciągnięcie podręcznych kalendarzy i zaznaczenie na nich daty 25 października 2024 roku. Tego dnia Call of Duty: Black Ops 6 trafi do xboksowego abonamentu i będzie dostępny w planie PC Game Pass i Game Pass Ultimate.