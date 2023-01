Epic Games mówi „Adios”. Dwie nowe gry do pobrania za darmo

Zastanawialiście się, jakie dylematy czekają człowieka, który ma dość współpracy z mafią? A może chcielibyście odwiedzić przerażające miasto, gdzie krew stanowi walutę? Z Epic Games Store na ten tydzień możecie zbadać oba zagadnienia.

Adios w Epic Games Store

Wystarczy rzut oka na opis pierwszej darmówki w tym tygodniu na EGS i już wiadomo, że to historia będzie grała w niej pierwsze skrzypce. W Adios gracz wciela się w hodowcę świń, mieszkającego gdzieś w stanie Kansas. Jednym z naszych zajęć na farmie jest… pozbywanie się ciał podrzucanych przez okoliczną mafię. Rozmyślając o tym, jak bardzo mamy już po dziurki w nosie tego interesu, pewnego dnia odwiedza nas nasz stary przyjaciel z kolejnym ciałem oraz asystentem. Nagle brakuje nam odwagi aby poinformować ich o chęci zamknięcia interesu.

Adios (Źródło: Epic Games Store)

Poznanie historii przedstawionej w Adios nie powinno wam zająć więcej niż kilka godzin. Z pewnością warto więc dać grze szansę, aby dowiedzieć się, jak konsekwencje naszych czynów mogą rzutować na resztę życia.

Hell is Others – Ty vs gracze vs otoczenie

Drugi oferowany przez Epic Games Store tytuł, to unikalne połączenie Rogue-lite’a, gry wieloosobowej oraz extraction shootera. Jako Adam Smithson każdej nocy wychodzimy z naszego apartamentu w Century City na ulice, aby zdobyć zasoby, dzięki którym możemy przeżyć kolejny dzień w tym, nomen omen, koszmarnym mieście. Wśród środków, których potrzebujemy zanieść do apartamentu znajduje się… krew dla hodowanego drzewka bonsai.

Oprócz Istot, czyli potworów rodem z carpenterowskich horrów, będziemy musieli stawić na dole czoła Innym – graczom, którym również zależy na jak największym wzbogaceniu z nocy na noc. Trzeba jednak uważać – zgon wiąże się z utratą całego naszego ekwipunku.

Hell is Others (Źródło: Epic Games Store)

Każdy wypad obarczony jest limitem czasowym. Podczas eskapad będziemy zbierać wyjątkowe przedmioty, którymi urządzimy mieszkanie i zyskamy cenne atrybuty wspomagające nas w walce czy rozpocznieciu hodowlę dodatkowych roślin z których zbierzemy… amunicję.

Adios oraz Hell is Others staną się dostępne za darmo na Epic Games Store już dziś o 17:00 i będziecie mogli przypisać je do Waszych kont do 2 lutego do godz. 16:59.

Macie zatem jeszcze kilka godzin, aby dodać do biblioteki Epistory – Typing Chronicles osadzone w lżejszych klimatach, niż tytuły przygotowane przez Epic na następne 7 dni.