Jak tak mała kamera może być tak wielka? Oto DJI Osmo Nano

Wypuszczając na rynek kamerę DJI Osmo Nano, chiński producent daje kolejny dowód na to, że jego dominująca pozycja nie jest przypadkowa. Przekracza też kolejną granicę, jeśli chodzi o to, jak wiele można osiągnąć przy tak niewielkim rozmiarze.

DJI Osmo Nano to imponujące maleństwo

DJI Osmo Nano to ubieralna kamera, która w pełni zasługuje na swoją nazwę. W najszerszym punkcie mierzy 5,73 cm. Pozostałe wymiary to 2,95×2,8 cm. Waży zaś niewiele ponad 50 gramów. Dzięki temu – ale też dzięki dołączonym do zestawu akcesoriom – bez problemu można przymocować ją do opaski na głowę, kasku czy smyczy. Kamera umożliwia uwiecznianie najróżniejszych przygód, niezależnie od lokalizacji czy pogody – cechuje ją wodoszczelność do 10 metrów.

DJI Osmo Nano
DJI Osmo Nano (fot. DJI)

Pomimo tak niewielkich gabarytów, kamera DJI Osmo Nano ma oferować świetną jakość nagrań i wszechstronne możliwości. To zasługa dużego sensora (1/1,3 cala), obiektywu o kącie widzenia 143 stopnie i wydajnego procesora obrazu, zapewniającego zakres dynamiki sięgający 13,5 stopnia.

Umożliwia rejestrowanie filmów w jakości 4K/60fps, 4K/120fps i 1080p/240fps, oferując wysoką szczegółowość i dynamikę obrazu. Dobre kolory obiecują zaś profile 10-bit i D-Log M. Dopełnieniem całości jest tryb SuperNight, poprawiający jakość obrazu przy słabym oświetleniu.

Co jeszcze sprawia, że kamera DJI Osmo Nano ma potencjał?

Producent – jak zwykle – skupił się też na tym, by oprogramowanie pozwalało uwolnić kreatywność użytkownika. Kamera umożliwia wygodne przełączanie się pomiędzy trybami pionowego i poziomego nagrywania, oferuje automatyczne nagrywanie klipów o określonej długości, pozwala na sterowanie gestami i automatycznie zapisuje materiał jeszcze przed wciśnięciem spustu migawki.

Firma DJI nie zapomniała także o tym, z czego słynie, a więc z zaawansowanej stabilizacji obrazu. Funkcja HorizonBalancing jest w stanie utrzymywać stały poziom horyzontu (korygując przechyły w zakresie +/- 30 stopni), a technologia RockSteady 3.0 minimalizuje drgania kamery. Producent dorzuca do tego wszystkiego jeszcze dwa mikrofony.

Bardzo ważnym elementem zestawu jest wielofunkcyjna stacja dokująca, wyposażona w dotykowy wyświetlacz OLED o przekątnej 1,96 cala (do wygodnego sterowania) i slot na karty pamięci (do 1 TB), a do tego pełniąca funkcję stacji przesyłania plików (z prędkością do 600 MB/s) i wydłużająca maksymalny czas pracy kamery z 90 minut do ponad 3 godzin. Akcesorium to można połączyć z kamerą albo też korzystać z niego niezależnie, do zdalnego sterowania.

DJI Osmo Nano
DJI Osmo Nano (fot. DJI)

Ile kosztuje kamera DJI Osmo Nano? Cena w złotówkach

Kamera DJI Osmo Nano jest już dostępna w sprzedaży, również w Polsce. Została wyceniona na 1299 złotych w opcji z 64 GB pamięci masowej oraz na 1449 złotych z podwojoną ilością pamięci, tj. 128 GB.

Gdzie kupić?

DJI Osmo Nano Standard Combo (64 GB)

ok. 1299 zł
(Przybliżona cena z dnia: 24 września 2025)
Media Expert
RTV Euro AGD
x-kom
Allegro
Media Markt
Komputronik
Poza samym urządzeniem na zestaw składają się jeszcze: ochronna obudowa, wielofunkcyjna stacja dokująca, magnetyczne akcesoria mocujące oraz przewód USB-C.

