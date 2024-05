Za 3 dni Google udostępni przełomową funkcję dla urządzeń z Androidem

Firma Google nieustannie udostępnia nowe funkcje użytkownikom urządzeń z systemem operacyjnym Android (i nie tylko). Najnowsza aktualizacja dotyczy systemu Znajdź moje urządzenie. Trafi ona do mieszkańców Polski już za trzy dni. Warto wiedzieć, co przyniesie, bo chodzi o bezpieczeństwo.

Za 3 dni Google umożliwi odnajdowanie urządzeń offline

Google od dłuższego czasu udostępnia narzędzie, pozwalające znaleźć zgubiony lub skradziony smartfon albo tablet z Androidem. Do tej pory jednak Znajdź moje urządzenie działało tylko wtedy, gdy poszukiwane urządzenie było połączone z internetem. W przypadku kradzieży wymóg ten nierzadko uniemożliwia zlokalizowanie skradzionego sprzętu, gdyż złodzieje często od razu wyłączają ukradziony telefon albo starają się wyłączyć lokalizację i połączenie z internetem (wiedząc, że umożliwiają one namierzenie smartfona).

Na początku kwietnia 2024 roku Google zaanonsowało nową wersję funkcji Znajdź moje urządzenie, ale początkowo udostępniło ją jedynie w dwóch krajach – Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Teraz firma z Mountain View rozsyła do mieszkańców Polski wiadomości e-mail, że oni również zyskają dostęp do zaktualizowanej usługi Find My Device. I to już za 3 dni. Dlaczego to ważna informacja?

Ano dlatego, że zaktualizowana usługa Znajdź moje urządzenie umożliwi znajdowanie również urządzeń, które nie mają połączenia z internetem. To znacznie zwiększy jej użyteczność szczególnie w przypadku kradzieży smartfonów i tabletów oraz zgubienia tych ostatnich, bo często nie mają one karty SIM, tylko korzystają z Wi-Fi.

Jak będzie działać funkcja Znajdź moje urządzenie offline?

Zlokalizowanie zgubionego lub skradzionego urządzenia, które nie ma dostępu do internetu, będzie możliwe dzięki wdrożeniu crowdsourcingu, ale w tym przypadku nie w znaczeniu zbierania pieniędzy. Otóż urządzenia z Androidem stworzą wielką sieć i pomogą znaleźć poszukiwane urządzenie z wykorzystaniem łączności Bluetooth.

Jeśli inne urządzenia wykryją, że w ich pobliżu znajduje się poszukiwany przez innego użytkownika sprzęt, bezpiecznie prześlą lokalizację, w której je znalazły, do usługi Znajdź moje urządzenie. Warto jednak wiedzieć, że pomoże ona znaleźć nie tylko smartfony i tablety z Androidem, ale też akcesoria obsługujące Szybkie parowanie i lokalizatory.

Ponadto do korzystania z niej wymagane będzie ustawienie blokady ekranu – kodu PIN, wzoru lub hasła. Użytkownicy będą mogli również udostępnić innym osobom poszukiwane urządzenie. Amerykański gigant podkreśla, że lokalizacja jest szyfrowana, więc dostęp do niej ma tylko właściciel sprzętu (i ewentualnie osoby, którym dał dostęp).

Po aktywacji, która nastąpi automatycznie za 3 dni, użytkownicy otrzymają powiadomienie na swoich urządzeniach z Androidem. Do tej pory mogą zrezygnować z niej na stronie usługi Find My Device. Później w każdej chwili można jednak określić, w przypadku których ma ona być stosowana, bowiem nie będzie to obligatoryjne.