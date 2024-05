Kupuj teraz, albo pożałujesz – iPad w super cenie!

Mimo że nie jest to najnowszy tablet w ofercie Apple, to od jego premiery nie minęło jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby producent uznał go za „przestarzały” i zakończył wsparcie dla niego. Teraz kupicie go w świetnej cenie!

Super promocja na tablet Apple iPad 9. generacji

Promocja na iPada 9. generacji dostępna jest w ramach trwającego do dziś Allegro Smart! Week. Oficjalny sklep Allegro sprzedaje go za 1299 złotych i daje gwarancję najniższej ceny. Co ważne: sprzedawane są nowe egzemplarze, nie używane czy po zwrocie. Jeśli chcieliście kupić tablet Apple – nie zastanawiajcie się dłużej, tylko od razu kupujcie, dopóki jeszcze jest dostępny w takiej cenie.

Zanim jednak to zrobicie, musicie być świadomi, że oferta dotyczy wersji z 64 GB pamięci wbudowanej bez slotu na kartę SIM – urządzenie obsługuje wyłącznie Wi-Fi. Ponadto w obniżonej do 1299 złotych cenie dostępna jest wyłącznie szara wersja kolorystyczna. Jeśli to dla Was nie problem – nie ma powodów, żebyście nie skorzystali z tej oferty, jeżeli mieliście na oku ten model.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

W momencie publikacji artykułu w puli promocyjnej dostępnych było 130 sztuk iPada 9. generacji 64 GB Wi-Fi za 1299 złotych. Musicie jednak wiedzieć też, że z tej oferty mogą skorzystać wyłącznie subskrybenci pakietu Allegro Smart!. Jeśli go nie macie, możecie aktywować darmowy pakiet 8 dostaw (i zwrotów), ważny do końca 2024 roku – można to zrobić za pośrednictwem tego linku. Dla niektórych może być ważne, że nie trzeba podawać danych karty płatniczej w tym przypadku.

A może nowszy model?

1299 złotych za iPada 9. generacji to świetna oferta, wręcz zabójczo atrakcyjna. Tak się jednak składa, że niedawno Apple obniżyło ceny iPada 10. generacji – wersję 64 GB Wi-Fi można kupić za 1799 złotych. 500 złotych to spora różnica, ale jednocześnie to również bardzo atrakcyjna cena i oferta godna rozważenia.

źródło: Apple

Nowszy model oferuje nowszy procesor (Apple A14 Bionic vs Apple A13 Bionic), aparat o wyższej rozdzielczości na tyle (12 Mpix vs 8 Mpix) i większy ekran (10,9 cala vs 10,5 cala) z węższymi ramkami. Mimo wszystko iPad 9. generacji również będzie dobrym wyborem.

