Google Workspace od teraz dostępne dla każdego – nie musisz mieć firmy, by korzystać

Jesienią ubiegłego roku pakiet programów biurowych G Suite zmienił się w Google Workspace, by teraz zaoferować wersję darmową i dostępną dla wszystkich.

Google Workspace nie tylko dla firm i szkół

Wcześniej, żeby móc korzystać z pakietu usług Google Workspace, trzeba było skorzystać z licencji firmowej lub edukacyjnej. Teraz nie jest to już konieczne, ponieważ platforma ta otworzyła się na wszystkich posiadaczy kont Google. Oznacza to, że także przeciętny użytkownicy zyskali miejsce, gdzie można pozostawać ze sobą w kontakcie, wspólnie pracować i udostępniać przydatne informacje w obrębie jednej, współdzielonej przestrzeni. Podstawowa funkcjonalność będzie dostępna bezpłatnie, zaś bardziej zawansowane opcje, przydatne w firmach czy szkołach, nadal będą oferowane w formie płatnego abonamentu. Pojawi się także nowa forma subskrypcji – Google Workspace Inividual, dla właścicieli firm (w Polsce na razie niedostępna).

Jak włączyć dostęp do Google Workspace na swoim koncie Google? To w gruncie rzeczy nic trudnego. Wystarczy tylko włączyć czat w poczcie Gmail. Zrobimy to przez otworzenie poczty Gmail (ważne: na komputerze), kilknięcie w prawym górnym rogu na ikonie ustawień, wybraniu opcji „Zobacz wszystkie ustawienia”, a następnie wybraniu zakładki „Czat i spotkania”. Tam włączamy opcję Google Chat i gotowe!

Co zmienia się w Google Workplace?

Oprócz udostępnienia Google Workspace wszystkim użytkownikom, Google ogłasza kilka nowych aktualizacji, które mają wpłynąć na upowszechnienie hybrydowego trybu pracy:

Funkcja Pokoi w Czacie Google zostanie ulepszona i wzbogaci się o Spaces – miejsce do zarządzania kontaktami, tematami i projektami. Będzie tam można skorzystać z takich ułatwień jak lista obecności, ustawianie statusów, ekspresyjne reakcje i składany widok

– miejsce do zarządzania kontaktami, tematami i projektami. Będzie tam można skorzystać z takich ułatwień jak lista obecności, ustawianie statusów, ekspresyjne reakcje i składany widok Ulepszenia w Google Meet – obejmować będą na przykład szereg interaktywnych elementów takich jak ankiety, czat, możliwość podnoszenia ręki, zadanie pytania, napisy na żywo i inne, bez względu na lokalizację. Pojawi się też tryb Companion Mode, nowe odpowiedzi w Kalendarzu, możliwość korzystania z urządzeń typu Nest Hub Max czy zaawansowane narzędzia moderacji dla organizatorów spotkań

Google przykłada też sporą wagę do bezpieczeństwa, umożliwiając szyfrowanie po stronie klienta, ustalenie zasad zaufania dla Dysku, wprowadzając etykiety w Dysku, które pomogą kontrolować udostępnianie plików w obrębie organizacji i poza nią oraz stosując ulepszone zabezpieczenia przed phishingiem i złośliwym oprogramowaniem.

Zmiany, którym Google poddaje Workspace, sprawiają, że oprogramowanie to coraz bardziej przypomina platformy pokroju Slacka (jednego z najważniejszych konkurentów Chatu Google) czy Zooma (z którym walczy Google Meet). Tym bardziej cieszy, że sporo z podstawowej funkcji niegdysiejszego pakietu G Suite, jest dostępnych za darmo dla wszystkich.