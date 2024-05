Pilot do przystawki telewizyjnej z Google TV zyskał „magiczny przycisk”

„Magiczny przycisk” trafił do pierwszego pilota obsługującego Google TV. Co ciekawe – urządzenie to nie jest dołączone do żadnego z Chromecastów. Sprzęt do transmisji strumieniowej został opracowany przez Walmart. Za co będzie odpowiadać intrygujący guzik z gwiazdką?

„Magic Button” debiutuje i to nie na pilocie do Chromecasta

Plotki o tzw. „magicznym przycisku” pilota do odtwarzacza multimedialnego z Google TV krążą już od około… czterech lat. Technologiczny gigant wspomniał o nim w 2020 roku, a z czasem zauważono go też w kodzie beta oprogramowania dla urządzeń obsługiwanych przez Android TV.

„Magiczny przycisk” na pilocie Onn 4K Pro z Google TV (źródło: Walmart)

Ciekawy guzik z gwiazdką nie zadebiutował jednak w żadnym z Chromecastów. Walmart wyprzedził wszystkich i wypuścił nowy sprzęt do transmisji strumieniowej Onn 4K Pro. Nowy „magiczny przycisk”, nazywany konfigurowalnym, został ulokowany w górnym, prawym rogu pilota. W przypadku urządzeń Onn zajął on miejsce guzika odpowiedzialnego za przełączanie źródła sygnału. Użytkownik może samodzielnie go zaprogramować w oparciu o potrzeby domowników – oznacza to, że gwiazdka może stać się skrótem do lubianej aplikacji streamingowej czy do szybkiego przełączenia się między źródłem nadającym sygnał audio-wideo.

Możliwe, że Google planuje zainstalowanie przycisku we własnych urządzeniach. Pojawiają się plotki, iż „Magic Button” mógłby pojawić się na przyszłych Chromecastach. Urządzenie multimedialne mogłoby zostać zaprezentowane np. na konferencji I/O dedykowanej dla programistów, zapowiedzianej na 14 maja br., jednak musimy uzbroić się w cierpliwość.

Nowy odtwarzacz Walmarta z Google TV

Wspomniane urządzenie trafiło do sklepu Walmart za 49,88 dolarów, czyli za około 200 złotych i swoją formą nieco przypomina głośnik Nest Mini, choć o kształcie kwadratu, zamiast okręgu. Sprzęt obsługuje Dolby Vision i rozdzielczość 4K Ultra High-Definition. Zostało wyposażone w czterordzeniowy procesor Cortex-A55 oraz kartę graficzną Mali-G31 MP2. Onn 4K Pro korzysta z 3 GB RAM-u oraz 32 GB pamięci na dane.

Nowość została wyposażona we wbudowany głośnik z technologią Dolby Atmos, zapewniając dostęp do wysokiej jakości dźwięków. Sprzęt obsługuje Wi-Fi 6 oraz otrzymał porty HDMI, USB 3.0 i Ethernet, a dzięki zainstalowanemu mikrofonowi możliwe jest skorzystanie z głosowych poleceń kierowanych do Asystenta Google.