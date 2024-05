Nowe słuchawki Creative. Producent zapowiada „wyrafinowane poczucie przestrzeni”

Creative Zen Air SXFI i Zen Hybrid SXFI to słuchawki wyposażone w technologię Super X-Fi czwartej generacji. Producent nie może się nachwalić tego rozwiązania, zapewniając o tym, że oferuje „spersonalizowane doświadczenie dźwiękowe” i „wyrafinowane poczucie przestrzeni”.

Super X-Fi czwartej generacji

SXFI, a właściwie Super X-Fi, to technologia, której zadanie polega na zapewnianiu realistycznych efektów przestrzennych. Słuchawki analizują kształt głowy i uszu użytkowników, a następnie przy użyciu odpowiednich algorytmów tak dostosowują dźwięk, by niejako przenieść ich w sam środek wydarzeń. To spersonalizowane rozwiązanie sprawdza się zarówno podczas oglądania filmów czy grania, jak i przy słuchaniu muzyki.

Najnowsza jest czwarta generacja Super X-Fi. Według producenta charakteryzuje ją jeszcze szerszy zakres dynamiczny, bardziej szczegółowe odwzorowanie brzmienia oraz rozleglejsza przestrzeń dźwiękowa. Właśnie w tę technologię wyposażone zostały nowe modele bezprzewodowych słuchawek Creative – to dokanałowe Zen Air SXFI oraz wokółuszne Zen Hybrid SXFI.

Co oferują słuchawki Creative Zen Air SXFI i Zen Hybrid SXFI?

Choć reprezentują dwie różne kategorie, oba modele są pod wieloma względami podobne. Pomijając już samo Super X-Fi, jedne i drugie słuchawki oferują na przykład po trzy tryby ANC (hybrydowe, adaptacyjne i transparentne), między którymi można się płynnie przełączać. W obu przypadkach też za łączność odpowiada technologia Bluetooth 5.3, a lista dostępnych kodeków (niestety) ogranicza się od SBC i AAC. Tymczasem zerknijmy na szczegóły.

Creative Zen Air SXFI to całkowicie bezprzewodowe słuchawki (TWS) wyposażone w 10-milimetrowe przetworniki. Cechują się pasmem przenoszenia od 20 do 20 000 Hz i czułością na poziomie 102 dB. Na jednym ładowaniu działają do 12 godzin, a wraz z etui czas ten wydłuża się do 39 godzin.

fot. producenta

Z kolei Creative Zen Hybrid SXFI to słuchawki wokółuszne wyposażone w neodymowe przetworniki w rozmiarze 40 mm. Charakteryzuje je takie samo pasmo przenoszenia, ale czułość to już 119 dB. Po naładowaniu ich akumulatora do pełna można cieszyć się muzyką nawet przez 70 godzin (lub 40 godzin z włączonym ANC).

Urządzenie jest też dość lekkie – jego waga wynosi ~270 gramów. Pozytywnie na komfort wpływać mają również zastosowane materiały – pamiętająca kształt pianka pokrywająca pałąk i „oddychająca” skóra proteinowa na nausznikach.

fot. producenta

Cena i dostępność

Oba nowe modele są już dostępne w przedsprzedaży. Jeśli myślisz, że to coś dla Ciebie, to wiedz, że cena Creative Zen Air SXFI wynosi 339 złotych, a za nauszne słuchawki Zen Hybrid SXFI trzeba zapłacić 419 złotych. Regularna sprzedaż wystartuje 11 czerwca.