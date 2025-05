Google wykorzysta AI, aby generować filmy w stylu TikToka. Pomysł ciekawy, ale…

Z odkrytych zmian wynika, że Google szykuje nową funkcję w jednym ze swoich narzędzi AI. Pozwoli generować filmy w stylu TikToka, aczkolwiek raczej te mądrzejsze.

Illuminate to eksperymentalne narzędzie Google, które – dzięki możliwościom oferowanym przez sztuczną inteligencję – umożliwia zamianę prac naukowych na formę przypominającą rozmowę dwóch uczestników podcastu. Nie musimy słuchać długiej rozmowy zawierającej każdą linijkę tekstu. Generowane jest bowiem podsumowanie z najważniejszymi informacjami, tezami i wynikami.

Teraz dowiedzieliśmy się, że w planach Google jest wprowadzenie zupełnie nowej funkcji do Illuminate, która dostarczy filmików w stylu tych, które możemy znaleźć na TikToku. W założeniach mają być to materiały przedstawiające odpowiedzi na różne naukowe zagadnienia. Całość ma być podana w prostej, zrozumiałej i zwięzłej formie.

Nowość, nazwa Sparks, prawdopodobnie korzysta z jednego modelu zdolnego do generowania zsynchronizowanego wideo i dźwięku z danych wejściowych, eliminując potrzebę sięgania po jakiekolwiek inne narzędzia. Nie wiadomo, jaki dokładnie jest to model, ale TestingCatalog wskazuje na Veo 3 lub jedną z odmian Gemini (prawdopodobnie Gemini Ultra). Pod uwagę brana jest jeszcze technologia używana w NotebookLM.

BREAKING 🚨: First look into Video Overviews, which are generated by the same model that will power NotebookLM soon.



These are 4 "Sparks", 1-3 minute videos in different styles generated from various sources. pic.twitter.com/OgO1hDoP9m