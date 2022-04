Zmiany w Google Play – na celowniku znalazły się przestarzałe aplikacje

Firma z Mountain View postanowiła tym razem zadbać o bezpieczeństwo osób pobierających aplikacje z Google Play. Warto jednak podkreślić, że nie wszyscy zauważą wprowadzone zmiany.

Kolejny dobry ruch w wykonaniu Google

Trzeba przyznać, że początek kwietnia okazał się całkiem dobry dla użytkowników oprogramowania Google. Dopiero co informowaliśmy o zestawie przydatnych nowości w Mapach Google, a także narzędziu mającym pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i prywatność przeglądarki Chrome, a już teraz dowiedzieliśmy się o kolejnych zmianach.

Tym razem firma zdecydowała się poprawić bezpieczeństwo w sklepie Google Play. Warto odnotować, że mamy do czynienia ze sklepem docierającym do miliardów użytkowników, w którym znajdziemy bardzo bogatą bibliotekę aplikacji i gier. Mimo tego nie wszyscy zauważą nową politykę Google.

Google Play to nie jest miejsce dla nieaktualnych aplikacji

Jak wynika z najnowszych informacji, na celowniku Google znalazły się aplikacje, które nie były aktualizowane od dłuższego czasu. Co prawda, nie muszą one widocznie szkodzić, ale brak odpowiedniego wsparcia ze strony dewelopera można oznaczać nagromadzenie się luk bezpieczeństwa lub po prostu brak dostosowania do nowszych wersji Androida.

Aplikacje w Google Play, które zostaną uznane za nieaktualne, zostaną ukryte. Warto tutaj zaznaczyć, że aplikacje, które mamy już zainstalowane i przypisane do konta, wciąż będą dostępne. Dotyczy to również sytuacji, gdy przywrócimy smartfon do ustawień fabrycznych lub zmienimy urządzenie na nowe.

Sytuacja będzie jednak wyglądać inaczej w przypadku osób, które wcześniej nie korzystały z wybranej aplikacji. Jeśli zostanie ona uznana za przestarzałą i nie spełniającą nowych warunków, to nie pojawi się w Google Play. Oczywiście wciąż będzie ją można pobrać z innych źródeł.

Zmieniona polityka ma dotyczyć aplikacji kierowanych na API systemu, które jest starsze o co najmniej 2 lata od najnowszej głównej wersji Androida. Przykładowo aplikacje, które zostały wydane jako przystosowane do Androida 10, a następnie nie były aktualizowane, zostaną uznane jako przestarzałe.

Jak już wspomniałem na wstępie, nie wszyscy odczują zmiany w Google Play. Znaczna większość popularnych aplikacji jest regularnie aktualizowana, co oznacza, że nic im nie grozi. Natomiast dla pozostałych aplikacji, często już niewspieranych przez twórców, może to oznaczać zniknięcie ze sklepu. Opisane zmiany będą obowiązywać od listopada 2022 roku.