Kiedy Google Pixel 9a wreszcie trafi do sprzedaży? Znamy datę!

Premiera Google Pixel 9a za nami. Niestety, nie oznacza to jednak, że już możemy go kupić. Pierwotny plan rozpoczęcia sprzedaży tuż po oficjalnej prezentacji spalił na panewce – pojawiły się bowiem problemy, przez które trzeba było ją przesunąć w czasie. Dziś już jednak (wreszcie!) poznaliśmy datę wejścia Pixela 9a do sprzedaży w Polsce.

Google Pixel 9a wygląda na mocnego średniaka

Tegoroczny Google Pixel 9a wyróżnia się przede wszystkim większym i jaśniejszym ekranem Actua względem poprzednika. Teraz to 6,3 cala i aż 2700 nitów jasności, co oznacza o 35% więcej niż w ubiegłorocznej iteracji, czyli w Google Pixel 8a. Wyświetlacz wspiera adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz.

Pod maską znalazł się układ Tensor G4. To ten sam procesor, który napędza zeszłoroczne flagowce Google (w tym Pixel 9 czy Pixel 9 XL), wspierany przez 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon działa na Androidzie 15, a Google obiecuje aż 7 lat aktualizacji systemu i zabezpieczeń.

Z tyłu znajdziemy aparat główny 48 Mpix (f/1.7, matryca 1/2,0″, PDAF, OIS) oraz ultraszerokokątny 13 Mpix. Z przodu natomiast znajduje się aparat do selfie 13 Mpix. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5100 mAh z szybkim ładowaniem 23 W i ładowaniem indukcyjnym 7,5 W.

Nowy Pixel to także spora dawka funkcji opartych o AI. Wspiera m.in. Magiczny edytor zdjęć, który pozwala kadrować i edytować fotografie niemal jak w Photoshopie, ale znacznie prościej. Są też funkcje jak „Dodaj mnie” czy „Najlepsze ujęcie”, które łączą kilka zdjęć w jedno perfekcyjne. Działa tu także Gemini Live (oczywiście po polsku), czyli nowy asystent Google.

Z dodatkowych smaczków: klasa odporności IP68, wbudowany VPN, wsparcie dla funkcji „Znajdź moje urządzenie”. Dostępne kolory to Peony, Lavender, Porcelain i Obsidian. W Polsce cena Pixela 9a, czyli średniaka Google, to 2399 złotych. W pakiecie dostajemy 3 miesiące YouTube Premium, 3 miesiące Google One i 6 miesięcy Fitbit Premium.

Google Pixel 9a (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kiedy Pixela 9a będzie można kupić w Polsce?

Premiera Pixela 9a miała miejsce 19 marca, ale wtedy Google nie zdradziło jeszcze daty startu sprzedaży. Dziś wiadomo już, że początkowe opóźnienie było spowodowane problemem z jakością Pixela 9a, a konkretnie z przegrzewaniem się urządzenia w okolicach aparatu, czemu zaradzić ma aktualizacja oprogramowania.

Wygląda na to, że wszystko wróciło na właściwe tory, bo Google potwierdziło daty wejścia Pixel 9a do sklepów na całym świecie. W Polsce i większości krajów europejskich, w tym m.in. Niemczech, Hiszpanii, Francji czy Czechach, sprzedaż Pixela 9a ruszy 14 kwietnia 2025 roku. To zaledwie kilka dni po sklepowej premierze w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, gdzie klienci otrzymają zamówione telefony już 10 kwietnia.

Czekamy jeszcze na szczegółowe informacje na temat oferty przedsprzedażowej na Pixela 9a w Polsce. O ile w ogóle takowa jest planowana – póki co na jej temat cisza.