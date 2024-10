Google Pixel 9a zadebiutuje wcześniej niż się spodziewaliśmy

W normalnych warunkach rokrocznie oczekiwalibyśmy, że nowy „Pixel a” pojawi się na rynku w okolicach maja. Google jednak ostatnio kombinuje w grafiku i uznało, że zaprezentuje model Pixel 9a wcześniej.

Co wiemy o Google Pixel 9a?

Nie minęło jeszcze pół roku od premiery Google Pixel 8a, ale stali Czytelnicy wiedzą, że pierwsze zakulisowe informacje o następcy potrafią pojawić się już kilka tygodni po premierze świeżego modelu. We wrześniu dowiedzieliśmy się, w jakich fragmentach specyfikacji gigant z Mountain View będzie kombinował, aby zaoferować konkurencyjną cenę modelu Pixel 9a. Będzie to m.in. inne „opakowanie” układu mobilnego oraz modem starszej generacji.

Zobaczyliśmy też kolejne rendery, które prezentują nadchodzący smartfon Google Pixel 9a z każdej strony. Kierunek obrany przez projektantów nie każdemu może się spodobać, ale widywałem brzydsze urządzenia w podobnej półce cenowej. Jedno jest pewne – o nowym Pixelu usłyszymy jeszcze nieraz, a informacji będzie coraz więcej wraz ze zbliżającą się premierą, która nastąpi nieco wcześniej niż zwykle.

Premiera Google Pixel 9a nie w maju 2025 roku

Jako pierwszy informację podał serwis Android Headlines. Patrząc na wcześniejszą premierę serii Pixel 9 i zakulisowe wieści o szybszej premierze Androida 16, postanowił zasięgnąć języka wśród swoich kontaktów. Potwierdzenie przyszło z kilku źródeł i wszystko wskazuje na to, że Google Pixel 9a zadebiutuje na rynku w marcu 2025 roku. Wysyłka i dostępność w sklepach planowana jest na koniec miesiąca, a smartfon będzie dostępny w czterech kolorach – Porcelain, Obsidian, Peony i Iris.

Co więcej, nie będzie to jednorazowy wybryk ze strony Google. Ci sami informatorzy sugerują, że nowy cykl wydawniczy dla serii Pixel a zostanie zachowany na dłużej. Czy to oznacza, że już teraz możemy potwierdzić premierę Pixel 10a w marcu 2026 roku? Oczywiście, że nie – tyle rzeczy może nie pójść zgodnie z przewidywaniami firmy przez półtora roku, że lepiej jest skupić się tylko na bezpośrednim następcy.

Mamy sugerowany wygląd i specyfikację, a teraz datę premiery. Pozostało zatem czekać na informację, ile trzeba będzie zapłacić za Pixel 9a. Ciekawe, jak długo Google utrzyma w tajemnicy kwestię wyceny urządzenia.