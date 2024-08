Gry za darmo! Z siekierą w las albo pomidorem w twarz

Od tanich gier lepsze są tylko gry za darmo – oczywiście w aspekcie ekonomicznym. Ci z Was, którzy szukają czegoś nowego do sprawdzenia, ale nie chcą wydawać ani złotówki, mogą w tym tygodniu zdecydować się na jeden z kilku tytułów.

Lumbearjack

Niełatwo jest spotkać niedźwiedzia w lesie. Jeszcze trudniej spotkać zwierzę wyposażone w siekierę. Lumbearjack pozwala nam spełnić marzenie bycia misiem dzierżącym narzędzie do wycinania drzew. Nie to jednak będzie naszym zadaniem. Jack, niedźwiedź w którego buty (łapy?) wejdziemy w czasie rozgrywki, wolałby oddać środowisko w którym żyje, jego naturalnym mieszkańcom.

Lumbearjack (Źródło: Steam)

Topór drwala służy zatem graczowi do wycinania w pień maszyn i konstrukcji wznoszonych na terenie lasu, w którym żyje Jack. Aby wypędzić złą korporację z tych rejonów będziemy rozwiązywać zagadki środowiskowe, zbliżać się do realizacji celu i recyklingować zbierane odpady, aby być jeszcze silniejszymi. Lumbearjack jest dostępny do przypisania za darmo na Epic Games Store do 8 sierpnia 2024 roku do 17:00.

Rawmen: Food Fighter Arena

Klimaty okołokulinarne to świetny temat. Można na ich podstawie opracować świetną grę imprezową jak Overcooked czy symulator zarządzania jak Cook, Serve, Delicious. A wiedzieliście, że można zrobić też sieciową strzelankę ze spaghetti i pączkami w tle?

Rawmen Food Fighter Arena (Źródło: Steam)

To właśnie jest Rawmen: Food Fighter Arena – szalona gra arenowa, gdzie od 2 do 8 graczy ściera się na zróżnicowanych mapach. Wśród dostępnych trybów mamy starcie o zupę rybną, toczenie klopsika do celu, czy bitwę na rosół. Możemy spersonalizować swojego awatara różnymi włosami i fartuchami, a za oręż służyć nam będzie m.in. makrela, gorący ziemniak czy kremówki.

Rawmen: Food Fighter Arena to tytuł free-to-play, jest jednak dostępny póki co tylko na Epic Games Store. Do 8 sierpnia możemy przypisać na platformie do naszego konta w grze zestaw przedmiotów kosmetycznych.

Jakie gry za darmo czekają na Steam?

Czy jeśli nie jest się fanem EGS, też można liczyć na coś darmowego? Jak najbardziej. Obecnie możemy przypisać do swojego konta Steam Drawful 2. To nic innego jak kalambury, w których rysujemy coś, a reszta uczestników zabawy próbuje zgadnąć, co autor miał na myśli. Tytuł jest dostępny za darmo do 28 sierpnia 2024 roku, więc macie jeszcze sporo czasu na dodanie gry do biblioteki.

Druga gra, to tytuł free-to-play wydany 1 sierpnia 2024 roku. Real Car Drift Racing chwali się, że za pomocą 100 dostępnych pojazdów możecie swobodnie driftować po otwartym świecie gry. Choć grafika przypomina późne PlayStation 2/wczesne PlayStation 3, pamiętajcie: darowanemu koniowi mechanicznemu nie zagląda się w zęby.

Jeżeli jednak możecie wydać co nieco na gry, jednak Wasz budżet jest mocno ograniczony, tak do pięciu złotych, to przypominam o promocji na Ubisoft+ Classics do 8 sierpnia, w ramach której zyskamy dostęp na miesiąc do m.in. Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 czy Immortals: Fenyx Rising, właśnie za 5 złotych.